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Спорт

«Шахтер» проиграл на сборе в Турции 11-й команде Сербии (видео)

13:14 29 января 2020 63
Шахтер Донецк
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Донецкий «Шахтер», проводящий тренировочный сбор в Турции, сыграл третий контрольный матч. Следом за минимальной победой над польским «Лехом» (1:0) и результативной ничьей с сербской «Войводиной» (1:1) подопечные Луиша Каштру померялись силами с сербским «Пролетером», занимащим в чемпионате страны 11-е место.

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Пролетер» (Нови Сад, Сербия) — 0:1

«Шахтер»: Шевченко (Трубин, 46), Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко, 44), Муравский, Сиприано, Антонио, Тете, Бондаренко, Дентиньо, Вакула (Мудрик, 46), Сикан (Фернандо, 62).

Гол: Радинович (50).

«Горняки» провели этот поединок экспериментальным составом. Донецкий клуб много контролировал мяч на половине поля соперника, подолгу разыгрывал мяч, вот только опасных моментов создал не так много. Самым активным был Тете, который пару раз беспокоил вратаря соперника, а сербы наиболее близки были к взятию ворот перед перерывом, но после удара Новаковича голкипер вытянул мяч из-под перекладины.

Вскоре после возобновления игры «Пролетер» открыл счет — Радинович подобрал мяч, сместился в центр и нанес точный удар. «Шахтер» активизировался в последнюю десятиминутку, когда Мудрик и Антонио не смогли попасть в ворота, а перед самым финальным свистком Фернандо вошел в штрафную с левого фланга, но его удар в дальний угол парировал вратарь.

Видеообзор матча

Отметим, что заключительный контрольный матч на сборе «Шахтер» проведет в четверг, 30 января, когда сыграет с чешским «Словацко» (начало — в 9:00 по киевскому времени).

Тем временем продолжается эпопея с желанием капитана «горняков» бразильца Тайсона покинуть клуб, который впервые заявил об этом после проявления расизма во время поединка с «Динамо» в Харькове. На этот раз полузащитник пообщался на своей странице в Instagram с одним из болельщиков бразильского «Интернасьоналя», и на предложение выкупить свой контракт у «Шахтера» написал: «Они не хотят меня отпускать».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» завершило турецкий сбор уверенной победой над «Кайратом».

Фото ФК «Шахтер»

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