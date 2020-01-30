Мир

В России установили личность пассажирки, которая угрожала взорвать самолет Симферополь — Москва, который экстренно посадили в аэропорту «Домодедово».

По информации «Мэш», пассажирку зовут Антонина Полодиянцева, ей 35 лет. Сообщается, что женщина «увлекалась психотерапией и личностным ростом, а сегодня решила угрожать взрывом самолет».

Пассажиры рейса рассказывали, что Полодиянцева кричала об «угрозе», исходящей из сумки. Она несколько утихомирилась после того, как к ней подошел человек, представившийся «сотрудником органов», и начал разговор. Позже ее задержали.

Полицейские задержали женщину, угрожавшую взрывом на борту самолета в Домодедово. Никаких опасных предметов при ней обнаружено не было. По предварительным данным, пассажирка находится в состоянии опьянения, сообщает ТАСС pic.twitter.com/Bia93cto56 — ФедералПресс (@FederalPress) January 30, 2020

На борту авиалайнера находилось 193 пассажира, в том числе два младенца, и восемь членов экипажа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» сел в «Домодедово» на недостроенную полосу, перепутав ее с основной. По его словам, недострой лучше освещался.

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