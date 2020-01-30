- 15:23 В Харькове устроили перестрелку возле дома ребенка: фото и первые детали инцидента
- 15:16 Дело Гримчака: бывший чиновник вышел на свободу
- 15:07 "Увлекалась психотерапией": стало известно, кто угрожал взорвать самолет Симферополь — Москва
- 15:00 Забрали сумку с лекарствами и оборудование: в Днепре ограбили машину "скорой помощи"
- 14:59 Вербовала украинок для кипрских борделей: в Одессе перекрыли канал международной торговли людьми
- 14:58 Как сфотографировать себя красиво: Леся Никитюк в купальнике провела мастер-класс
- 14:52 Из Китая эвакуировали 160 украинских туристов: подробности и видео
- 14:49 Из-за китайского коронавируса 6 тысяч человек оказались заблокированы на лайнере в Италии
- 14:35 "Моя крепость": Регина Тодоренко умилила сеть фото с мужем и маленьким сыном
- 14:22 Дело Шеремета: Рябошапка признал, что собранных доказательств недостаточно
- 14:20 Женщина угрожала взорвать самолет Симферополь-Москва, — СМИ
- 14:15 Заклеивала рот скотчем: стало известно, как наказали воспитательницу, издевавшуюся над детьми
Дело Гримчака: бывший чиновник вышел на свободу
Экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрия Гримчака, которого в конце января перевели из Черниговского СИЗО в Лукьяновский следственный изолятор, освободили из-под стражи. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.
«Дело Гримчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!», — написал Мельник в Facebook.
Напомним, генпрокуратура обвинила Гримчака в том, что он и его помощник за взятку обещали повлиять на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в пользу заинтересованного лица. Чиновник и помощник были задержаны 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.
21 ноября 2019 Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда на два месяца продлила арест экс-чиновнику. Ему предложили внести шесть миллионов гривен залога, а также переформулировали текст подозрения арестованному.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...