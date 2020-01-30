Дело Гримчака: бывший чиновник вышел на свободу

Происшествия

Экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрия Гримчака, которого в конце января перевели из Черниговского СИЗО в Лукьяновский следственный изолятор, освободили из-под стражи. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

«Дело Гримчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!», — написал Мельник в Facebook.

Напомним, генпрокуратура обвинила Гримчака в том, что он и его помощник за взятку обещали повлиять на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в пользу заинтересованного лица. Чиновник и помощник были задержаны 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

21 ноября 2019 Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда на два месяца продлила арест экс-чиновнику. Ему предложили внести шесть миллионов гривен залога, а также переформулировали текст подозрения арестованному.









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