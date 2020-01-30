«Это обида и злость»: Остапчук отреагировал на скандальное интервью жены о разводе

Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Остапчук, подавший в октября прошлого года на развод с Еленой Войченко, нарушил молчание и отреагировал на скандальное интервью жены о причинах развода и браке. Вова говорит, что видео стало для него шоком. Изначально он не планировал выносить на публику личную жизнь. Тем более, что нелицеприятные подробности вряд ли пойдут на пользу его имиджу и карьере. Особенно Вова переживает, как шумиха вокруг развода отразится на детях.

«Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость», — считает Остапчук.

Он добавил, что причиной интервью Елены могло стать то, что она «не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью», вот и решилась на отчаянный шаг.

«И я бы дальше сохранял хладнокровие, но поставлен в условия, когда вынужден дать ответ. Ведь все подумают, что я отмалчиваюсь. Нет, искренне сожалею о том, что миллионы людей впутаны в непростые отношения 2 людей, смакуют, перебирают косточки и потирают руки все хейтеры. Но прошу не делать поспешных выводов о причине развода, деталях, деньгах и слухах», — просит Остапчук и обещает в ближайшее время представить свою версию развода и ответить на все спорные вопросы.

Напомним, пока еще жена Остапчука и мать двоих детей Елена Войченко в телевизионном интервью рассказала об изменах Владимира. Также она пожаловалась на трудности брака со звездой. После расставания ей приходится одной заниматься детьми. Лена говорит, что Остапчук не спешит тратить деньги на сына и дочь.

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