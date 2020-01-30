Нумеролог предсказала Остапчуку новую свадьбу

Шоу-бизнес

Известный телеведущий Владимир Остапчук, который разводится с женой и матерью его детей Еленой Войченко, скоро снова может связать себя узами брака. Как рассказала в интервью жена телезвезды, он постоянно изменял ей и ушел к другой женщине. Вполне вероятно, что слухи о романах Остапчука оказались небеспочвенными. Изменения в жизни ведущего, Крысе по восточному гороскопу, предрекают и звезды.

«Возможно, он захочет изменить какой-то подход в личной жизни. У него и так тяжело сейчас в личной жизни. Это будет продолжаться полгода, в сентябре, скорее всего, это все решится. Но он не будет спешить строить другие отношения или вообще как-то строить свою личную жизнь. Ему на это нужно будет наверное еще года два, когда он захочет в личной жизни какой-то другой вектор взять. У него год женитьбы — 2021», — прогнозирует нумеролог-психолог Галина Ганджа в программе «Зірковий шлях» («Украина»).

Напомним, Владимир Остапчук неожиданно подал на развод в октябре прошлого года после 12 лет брака. Сначала супруги заявили о мирном расставании, мол каждый решил развиваться своим путем. Недавно Елена нарушила молчание и раскрыла настоящие причины развода. Она обвинила мужа в изменах, инфантильности, звездной болезни. А также со слезами на глазах рассказала, что Владимир не помогает ей в воспитании детей, жалеет на них денег.

Сам Остапчук на интервью жены пока не отреагировал. На своей странице в Instagram он показывает, как проводит время с сыном.

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