58-летний диджей из Луцка взрывает танцполы на Волыни

Житейские истории

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

Жизнь Валерия Козловича (это и есть диджей Леон) шла, как у многих, чья молодость пришлась на советский период. Отслужив в армии, вернулся домой в Луцк. Но когда понял, что перспектив здесь у него мало, предложение, которое получил в части накануне демобилизации, выдалось заманчивым. Собрав чемодан, вернулся в Новосибирск на прежнюю армейскую должность начальника столовой. Дальше — школа прапорщиков, служба командиром хозяйственного взвода, перевод в Германию. Там уже стал инструктором по вождению боевых машин. Дальше воинский путь привел в Чечню, это было накануне первой военной кампании. Читайте также: «Пока научился делать сыр, испортил тонну молока»: как ветеран АТО стал успешным сыроваром

— Пришлось встречаться с Дудаевым, — вспоминает тот период службы Валерий Козлович. — Очень приятный и коммуникабельный мужик был. Не возникало никаких обострений с военными. Когда Дудаева убили, вот тогда и началась борьба за власть. Наше начальство сразу предупредило, чтобы мы оттуда вывозили семьи и все имущество. Я приехал в Луцк. Какое-то время служил в Костополе, а потом перешел в милицию, где и дослужил до пенсии.

— Тогда-то и занялись музыкой всерьез?

— В 45 лет мужику, полному сил, рассчитывать на скудную пенсию — очень удручающая перспектива. Правда, работа охранником помогала жить более-менее нормально. В баре заметил, что именно в то время, когда музыканты заканчивают свою работу, у публики появляется азарт… И я притащил свой DVD. В музыке разбирался хорошо, потому что был меломаном с детства. Читал специальные журналы, знал музыкантов, ориентировался в жанрах.

Когда появились лишние деньги, купил аппаратуру, компьютер. Именно тогда, в начале 2000-х, серьезно заинтересовался диджейством. Уроки прошел в YouTube, установил программу на компьютере, приобрел пульт. И начал предлагать свои услуги в барах и ресторанах. На постоянной основе работать диджеем начал в клубе «Бинго» в Киверцах (городок возле Луцка). Практику по этой специальности проходил на периферии, в райцентрах. Почему мне тогда удалось стать востребованным в молодежной среде? Потому что хорошо разбирался в музыке 80—90-х годов. Она была популярной на танцплощадках. Но я в курсе всех современных течений и сейчас с пониманием чередую разные стили.

Ныне работаю в трех клубах: в Луцке, Любомле и Владимире-Волынском. Новогодний вечер отыграл в Луцке. Если раньше молодежь с удивлением поглядывала, мол, что этот дядя нам сыграет, то сейчас все меня знают, никакого возрастного барьера не чувствую. В нашей работе есть своя специфика. Ведь диджеи могут запускать какую-то ерунду, чтобы молодежь за деньги заказывала то, что нравится. Я такими играми не интересуюсь. Когда включаю музыку, для меня главное, чтобы площадка не была пустая, иначе начинаю нервничать.

«Приходилось стоять за пультом и по 10 часов. Но прощаться с работой пока не собираюсь», — говорит Леон

Часто приглашают на разные празднования, приходилось стоять за пультом и по 10 часов. Но прощаться с работой пока не собираюсь. Очень рад, что увлечение стало стимулом к жизни и приносит не просто удовольствие, но и материально помогает в наше непростое время. Пенсионерам, которые ничем не занимаются, могу только посочувствовать. Считаю, что человек живет полноценно до тех пор, пока работает. Поэтому заранее думайте, чем будете заниматься, приближаясь к пенсионному возрасту.

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