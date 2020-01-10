Житейские истории

История, которая недавно произошла в жизни 73-летнего Александра Поремского, похожа на настоящую рождественскую сказку. А началось все со случайной встречи. Когда киевлянка Ольга Коверда увидела в переходе пенсионера с табличкой «Пошив мужских костюмов», что-то екнуло в ее сердце, она решила помочь. Сфотографировала пожилого мужчину, выставила снимок в Facebook и написала короткий пост: «Дедушка стоял в переходе на Позняках. Говорит, что сам шьет. Эх… Заказчиков бы ему подкинуть. + в карму за репост». «Плюс в карму» получило более десяти тысяч человек! На следующий день Александру Федоровичу позвонила владелица модного ателье и пригласила на встречу. Хотела помочь пожилому человеку, а в результате получила первоклассного мастера, много лет работавшего бок о бок с Михаилом Ворониным, имя которого вошло в сотню самых прославленных кутюрье мира. Читайте также: Михаил Воронин: «Шить костюм для Сильвестра Сталлоне было непросто. У него ведь фигура нестандартная — культуриста. Но Сталлоне остался доволен — очень доволен!»

«Три года был в армии среди мужиков. А тут приходишь в ателье — женское царство»

— Я увидела пост об Александре Поремском в Facebook, и для меня словно зажглась красная лампочка, — рассказывает совладелица ателье Victoriani Ксения Чамлай. — Ведь в наше время довольно трудно найти хорошего мастера по пошиву мужских костюмов. А вдруг, думаю? На фото из Facebook был номер телефона пенсионера, я позвонила и пригласила его к нам. Александр Федорович пришел на следующий же день и поразил нас. Улыбчивый, с горящими глазами и прекрасной осанкой. Принес с собой документы, трудовую книжку, рассказал, на каких фабриках и в каких ателье работал, в том числе с Михаилом Ворониным. Мы были поражены, как с таким послужным списком человек вынужден стоять в переходе в надежде получить заказ на пошив одного-двух костюмов в месяц, чтобы не умереть с голоду! Решили, что будем сотрудничать.

— Сразу решили? Даже не проверив его в деле?

— Внешний вид Александра Федоровича говорил сам за себя. Пальто, брюки, пиджак, даже кепка на нем были пошиты его руками. У нас глаз наметан, индивидуальный пошив отличается от ширпотреба.

— А еще мы с ним много разговаривали на профессиональные темы, и сразу было видно, насколько человек разбирается, — добавляет совладелица ателье Виктория Корытько. — Я мастер по пошиву женской одежды и, хотя за мужские костюмы тоже иногда берусь, многих нюансов пока не знаю. Мне всегда хотелось изучить уникальный жилетно-макетный способ Воронина, позволяющий шить костюм без примерки. А Александр Федорович, как оказалось, именно по нему работает и даже принес нам тот самый жилет. Обещал меня научить, объяснить все в деталях. Но на это пока еще не было времени — в связи со всей этой шумихой.

— Да, шумиха поднялась изрядная, — смеется Ксения. — Сначала нам позвонили журналисты из одного интернет-ресурса. Приехали в ателье, записали интервью с нами и Александром Федоровичем, сделали душевный сюжет. Он сейчас набрал уже больше миллиона просмотров. И пошло-поехало: газеты, телеканалы, звонки…

— Вы официально взяли Александра Поремского на работу в ателье?

— Александр Федорович привык работать на дому. Никому из наших мастеров мы этого не позволяем, ведь шьем из дорогих тканей, индивидуально под клиента. Тут каждый этап нужно контролировать. Но Александр Федорович не может целый день стоять на ногах в ателье за закроечным столом или подолгу сидеть здесь за машинкой. Поэтому договорились так: мы берем заказ на пошив костюма, раз в две недели к Александру Федоровичу по записи приходят клиенты на примерку, а шить он может дома, в привычной обстановке. Он ведь должен получать удовольствие от работы, а не отрабатывать норму. Но главная его задача будет консультативная.

12 января стартует его первый авторский мастер-класс по мужским брюкам — уже набралась группа практикующих портных, которые хотят освоить мужской костюм. Мы будем проводить мастер-классы на базе ателье, а еще ведем переговоры с Университетом технологии и дизайна о курсе лекций для студентов.

Ведь что у нас в стране происходит? Институты сотнями выпускают дизайнеров одежды, которые на бумаге рисуют новые модели, а пошить их не в состоянии. Все ищут хороших швей, но не могут найти. Потому что на швей никто не учит. В вузе им преподают только теорию, а в ателье, куда отправляют на практику, ставят штамп и говорят: «Идите отсюда, не мешайте работать». Вот и получаются неумелые швеи и недовольные клиенты. Мы решили исправить ситуацию, дать возможность желающим получить бесценные знания опытного специалиста, а самому Александру Федоровичу — почувствовать себя востребованным.

Ксения Чамлай (слева) и Виктория Корытько счастливы, что теперь такой талантливый портной научит работников их ателье шить костюмы по жилетно-макетному методу Михаила Воронина. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Настоящий портной должен уметь обшивать себя с ног до головы, — убежденно говорит Александр Поремский. — Вот все, что сегодня на мне, сшито своими руками — от трусов до пальто и кепки. А ведь в детстве я о таком и не мечтал. В школе учился плохо, было неинтересно. В пятом классе даже на второй год остался. А после восьмого заявил маме, что учиться дальше не пойду. Устроился на военный завод учеником токаря, три года проработал. Интересно тоже не было, но хоть что-то зарабатывал. Потом была армия. А когда вернулся, решил учиться портняжному делу. Хотелось хорошо одеваться, но для этого нужно было уметь шить. Магазинный ширпотреб уже тогда не хотел носить.

Моя тетя работала закройщиком женского платья и посоветовала не идти в ПТУ штаны просиживать, а сразу устраиваться учеником к хорошему мастеру. Так я попал в ателье к известному на весь Киев закройщику Коршунову.

— Как вам давалась новая профессия?

— Ой, вы себе не представляете. Три года был в армии среди мужиков. А тут приходишь в ателье, а там гул, как в пчелином рое… Женское царство, тридцать человек!

— Зато невесту легче найти…

— Да, выбор был богатый. Но я тогда думал, как побыстрее научиться ремеслу. Иголка не слушалась, ею же не просто шить нужно, а еще и правильно держать. Через месяц после армии уже самостоятельно шил брюки. Качество, правда, поначалу было отвратительное, швы кривые. Два года был брючником, потом вышел в мастера пальто. В 26 лет уже шил пальто как мастер 5-го разряда. А потом Исаак Шехтер — начальник цеха, в котором работал Михаил Воронин, пригласил меня туда бригадиром. Конечно, я согласился. С того момента мы с Михаилом Львовичем Ворониным работали бок о бок, в одном помещении. А познакомились еще раньше: мой первый в жизни костюм еще до армии я заказывал именно у него. Заплатил 30 рублей — немалые по тем временам деньги. Михаил Львович был самым молодым закройщиком из всех, кого я знал. Его имя тогда уже гремело в Киеве.

«Смотри, Миша Воронин изобрел специальный жилет и разрабатывает, как по нему кроить костюм. Бери учись»

— Каким Воронин оказался в работе?

— У нас были разные бригады, но мы все время находились в одном цеху, — продолжает Александр. — К своим подчиненным Михаил Львович был очень требовательным. Его бригада была лучшей на фабрике, шила вместо положенных 65 костюмов в месяц — 100! И каждый на высочайшем уровне. С Ворониным работали легендарные портные — Семен Рейт-блат, Иван Колодяжный. Такие мастера рождаются раз в сто лет. Просто они оставались в тени Михаила Львовича, поэтому сейчас о них мало кто помнит.

— Помимо работы, вы общались с Ворониным?

— Он любил отмечать свои дни рождения на природе. И меня приглашал. На 31-м километре Обуховского шоссе, в Конче-Заспе, мы ехали в лес, где уже стояли столы. Вся обстановка праздничная, торжественная. После застолья ехали купаться на Козинку. Потом снова застолье, гуляли дотемна. Мы с Михаилом Львовичем вместе работали четыре года, потом наши пути разошлись.

— Почему?

— Я закончил институт легкой промышленности. С высшим образованием работать бригадиром уже было несолидно, а должности инженера-технолога не было. Тогда начальник цеха Исаак Шехтер говорит: «Саша, поруководить еще успеешь в жизни. Смотри, Миша Воронин изобрел специальный жилет и разрабатывает, как по нему кроить костюм. Бери учись». Я стал учиться жилетно-макетному методу изготовления пальто и костюмов, который позволял раскроить и сшить изделие без примерки. Учился этому год, потом мне поручили бригаду из десяти человек. Каждый месяц мы обслуживали более ста клиентов.

Позже я работал в знаменитом киевском ателье «Коммунар», шил костюмы всей нашей номенклатуре — судьям, депутатам, министрам. Глава Конституционного суда принимал присягу на верность Украине в моем костюме, министр Кабинета министров в моем костюме ходил на заседания. Разве это не приятно? А как приятно было сидеть в театре на лучших местах и смотреть на дирижера оркестра народных инструментов Виктора Гуцала, выступавшего в пошитом мною фраке! Тогдашний премьер-министр Валерий Пустовойтенко за счет Кабинета министров пошил новые костюмы украинскому государственному оркестру народных инструментов. Один комплект для музыкантов — народные костюмы — шил другой портной, второй комплект — черные смокинги — для них шил я. И когда Виктор Гуцал пригласил меня и моих мастеров в театр, я не столько музыку слушал, сколько смотрел на то, как мой фрак ведет себя в движении, как сидит. Сидел он отлично, я был этому очень рад, ведь фрак — вершина портняжного мастерства.

«У меня 40 лет стажа, а пенсия — две тысячи гривен»

— Как же вы после такой востребованности оказались в переходе с табличкой в руках?

— Портных всегда обижали. Даже в «Коммунаре», обшивавшем власть имущих, были низкие зарплаты. Вот и пенсия потом получилась мизерная. У меня 40 лет официального стажа, а пенсия — две тысячи гривен. Выжить на нее невозможно, тем более что я живу один. Пытался уже на пенсии устроиться в ателье, но мне говорили: возьмем неофициально, будете получать 30 процентов от стоимости работы, остальное отдавать нам. Я не согласился на такие грабительские условия. Взял табличку и пошел в переход предлагать свои услуги. Это был такой позор, такое унижение для меня… А что было делать?

— Прохожие как реагировали?

— Люди разные. Одни интересовались пошивом, другие просто останавливались поболтать. Бывали интересные случаи. Например, подходит молодая пара, говорят: мы хотим на свадьбу жениху пошить костюм-тройку. А в магазине таких нет. К тому же у него фигура нестандартная. Я сшил им такую тройку, остались довольны.

— Сколько такой костюм стоил?

— Это было года четыре назад. На то время пошить костюм в ателье стоило около 10 тысяч, я взял втрое меньше.

— Почему так дешево?

— Потому что у людей денег нет. Стою, например, в переходе, у меня спрашивают: сколько стоит пошить брюки? Я говорю: за 250 гривен согласен. Это же почти задаром! А они разворачиваются и уходят.

— Может, надо было объявление в Интернете дать?

— У меня нет компьютера, и пользоваться им не умею. Оставалось только стоять с табличкой.

— Как случилось, что проходившая мимо девушка сфотографировала вас и выложила пост в Интернет?

— Я думал, это шутка! Ко мне подошла молодая женщина, посмотрела на мою табличку и говорит: «Можно я вас сфотографирую?» Конечно, говорю. Она только «щелк» — и побежала. А на следующий день мне начали звонить люди, спрашивать, шью ли я костюмы. Потом позвонила Ксения — хозяйка ателье. Приходите, говорит, знакомиться, нам как раз такие люди нужны.

После появления этой фотографии в Facebook на Александра Поремского посыпались звонки с предложениями о работе

Пришел, принес документы, что я не самозванец. Ксения и Виктория предложили сотрудничество. Шить мужские костюмы, когда на них есть заказ, и проводить мастер-классы, читать лекции тем, кто хочет учиться секретам кройки, конструирования, шитья. Мы уже набрали первую группу, буду учить их конструкции и раскрою брюк. В вузе эту тему осваивают целый семестр. А я научу за пять дней.

В свое время перелопатил гору литературы и изобрел собственный метод раскройки брюк за 15 минут. Сказал Ксении: пусть на мастер-класс каждый принесет отрез ткани и мерки. Я при них точно и четко раскрою брюки, а потом сяду за машинку и начну шить. Современным закройщикам это может казаться сказкой, но я так работал годами — быстро, организованно и очень качественно. Сейчас, правда, со всеми этими съемками и интервью мне просто некогда шить. Не ожидал такого резонанса, не думал, что попаду в струю. Волнуюсь, конечно, это ведь большая ответственность. Да и устаю — возраст берет свое. Но я рад, что так все сложилось.

— О чем мечтаете в 2020 году?

— Первое: хочется, чтобы в Украине наконец воцарился мир. У меня сердце кровью обливается, когда смотрю сводки с передовой, как молодые люди гибнут, а жители прифронтовых районов мучаются без света и тепла. Второе: я очень хотел бы, чтобы профессия портного снова была востребованной, чтобы современные швеи и портные научились точно и красиво шить костюмы. Пока есть кому их научить…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о киевлянине, который основал уникальный Instagram-проект помощи бездомным. Александр и тысячи его подписчиков не просто кормят, одевают и лечат бездомных, но еще и помогают им найти дом, работу и полностью изменить жизнь.

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