Житейские истории

— Wander Way Photo — это платформа для бронирования фотографа в любой точке мира, — рассказывает основатель проекта Ольга Виноградная. — Представьте: весна, вы летите в Париж, чтобы сделать любимой предложение. И, конечно же, хотите запечатлеть тот самый момент. Но не знаете, как найти фотографа. Спросить у друзей? Много ли их у вас в Париже? А если фотограф нужен в Токио? Найти в Instagram? Но как убедиться, что это профессионал, который не подведет? В современном мире, где есть Uber и Airbnb, вы не будете снимать квартиру по объявлению на заборе или ловить попутку на улице. Наша идея состояла в том, чтобы помочь клиенту и фотографу найти друг друга, разработать сценарий будущей фотосессии и реализовать его наилучшим образом. В итоге всего через пять дней клиент получает доступ в онлайн-галерею с фотографиями, о которых он мечтал. Читайте также: «Мои сумки есть у Хиллари Клинтон и принцессы Мэри»: украинка создала успешный бизнес в Дании

«Путешествия и фотография — две мои страсти»

— Как пришла идея создать такой проект?

— Я уже десять лет занимаюсь фотографией, — отвечает Ольга Виноградная. — Сначала делала портреты для однокурсников и их друзей, потом семейные съемки. Накопив опыт, стала снимать свадьбы. У меня практически не было выходных. Планировала свой отпуск на год вперед исключительно с ноября по март, когда свадебный сезон утихал. Безусловно, со стороны эта работа кажется сплошным праздником. Но в разгар сезона тебе нужно снять подряд три свадьбы и быть на каждой из них по 12 часов на ногах, а в остальные дни сидеть за компьютером и обрабатывать снимки. Поэтому это дело нужно очень любить. Сейчас я вспоминаю те времена с большой теплотой. Понимаю, что сохранила для людей самое важное — их воспоминания.

Вторая моя большая любовь — путешествия. Считаю впечатления самым лучшим вложением денег. Посетила 25 стран, но для меня это только начало. И лишь фотография помогает мне еще раз пережить весь тот восторг, который я испытывала во время путешествий пять — десять лет назад. Имеешь опыт — используй его. Такая мысль помогла мне начать работу над проектом Wander Way Photo.

«Наш сервис Wander Way Photo доступен в 50 самых популярных у туристов городах мира», — говорит Ольга Виноградная

В Киеве я снимала по 30—40 свадеб в год. Жила какое-то время в США, где работала с представителями разных национальностей. Кроме того, сотрудничала там с местными топовыми фотографами как ассистент на больших мероприятиях. В Америке все стараются сделать работу высокого качества, ведь конкуренция большая. Лишь удовлетворив заказчика по всем критериям, ты можешь стать лучшим на рынке. Ценится не только качество фотографий, но и то, как ты отвечаешь на письма и звонки.

Поэтому изначально нужно поставить себя на место клиентов, понять, насколько легко они расстаются с деньгами, что у них в приоритете, ценен ли для них ваш продукт. Кстати, даже за этот короткий срок я успела получить награду на одном из топовых свадебных сайтов мира Wedding Wire.

Романтический уик-энд в Нью-Йорке

— Кто вам помогал?

— В Сан-Франциско меня приглашали на закрытые ивенты от журнала The Knot для специалистов свадебной индустрии. Там я завязала полезные контакты. Поначалу важно быть не только в социальных сетях, но и посещать выставки, ивенты, расширять круг знакомых. А потом уже выбирать два-три канала наиболее удобной коммуникации с клиентом.

Кроме того, следует найти команду экспертов, которые помогут улучшить ваш продукт. У нашего сооснователя и креативного директора Романа Виноградного 12 лет опыта в сфере дизайна. Работая в рекламных агентствах с такими известными брендами, как L’Oreal, Samsung, Volkswagen-Porsche, Philips, и технологическими стартапами, он смог отточить свои навыки в сфере рекламы, дизайна и маркетинга. Созданием веб-сайта и брендингом Wander Way занимался Роман.

«Первую съемку проводили в Риме для пары из Калифорнии»

— Считаю, что клиенту нужно дать больше, чем он мог представить, — продолжает Ольга. — Как говорил Генри Форд: «Если бы я спрашивал, чего хотят люди, они до сих пор ездили бы на повозках».

Уже через два месяца после создания стартапа появились первые клиенты. Это был ноябрь, более низкий сезон, поэтому найти клиентов было сложнее. Они узнали о нас из Instagram. Съемка проходила в Риме. Пара из Калифорнии сразу заказала максимальный пакет. Я очень переживала, но все прошло хорошо.

Изначально думала, что наша аудитория — исключительно женщины. Но оказалось, что около 30—40 процентов бронирований делают мужчины. Особенно часто это происходит, когда они хотят сделать предложение своей избраннице. Первая и главная задача — это сохранить все в тайне от будущей невесты. К примеру, фотограф играет роль проходящего мимо туриста. Молодой человек обращается к нему с просьбой сфотографировать их с девушкой и вдруг делает ей предложение. Так самый важный момент остается на фотографиях. После этого продолжается классическая съемка. Бывает, фотограф просто прячется в толпе людей или за деревом. Важно продумать, чтобы никто из прохожих не испортил съемку. Кроме того, сложность может быть в том, что, например, на самой популярной локации в Париже — Эйфелевой башне — проводить съемку следует ранним утром. И непросто объяснить девушке, зачем им идти в шесть утра к башне. В таком случае жених сообщает о съемке, но само предложение остается сюрпризом.

Римские каникулы

Самые популярные заказы — это фотосессии для влюбленных и семейные съемки. В первом случае много вариантов — предложение, обручение, свадебное путешествие, беременность. Что касается семейных съемок, американцы обожают family reunion, в прямом переводе «воссоединение с семьей», где встречаются несколько поколений и едут отдыхать, например, на Гавайи. Пока самую большую нашу съемку провели для 18 человек. Там были родители и их шестеро взрослых детей, некоторые уже с парами, а кто-то — со своими детьми.

Через полгода наша команда пополнилась ретушерами, менеджерами по организации фотоссесий, копирайтерами, специалистами по настройке рекламы и контент-менеджером.

Сложно было искать фотографов по всему миру. Я умею видеть потенциал у талантливых ребят, и мы помогаем им раскрыться. Кроме того, набираем в команду и профи. Безусловно, они имеют достаточно своих клиентов, поэтому не торопятся идти к нам. Тем не менее мы всегда мотивируем финансовыми бонусами за хорошую съемку.

Воспоминания об Амстердаме

— Как работает платформа?

— Клиент отправляет заявку, и менеджер подбирает фотографа. После бронирования мы связываем фотографа с клиентом, они обсуждают детали. Мы работаем только с местными фотографами. Поэтому нет дополнительных затрат на дорогу, а фотографы доступны практически в любое время. Кроме того, они могут быть еще и гидами. Например, в Риме есть много потайных улочек и смотровых площадок, о которых знают только местные. В процессе подготовки к съемке мы помогаем клиенту с выбором места и лучшего времени фотосессии, с подбором гардероба. Кроме того, мы ведем блог на сайте, где пишем о популярных местах на планете, даем советы, какое время года выбрать для поездки в ту или иную страну.

Ныне мы доступны в 50 самых популярных у туристов городах мира. В команде более 150 фотографов. В планах Wander Way покрыть 400 локаций. На данный момент большинство наших клиентов из Европы, Северной Америки и Азии. Спустя всего год мы получили уже две награды в категории «Стартап года» от Stevie Awards. Эту премию Американское издание New York Post назвало «Оскаром» в мире бизнеса". Среди прошлых победителей числятся такие мировые гиганты, как Apple, Ford, Procter & Gamble, Samsung и Tesla.

Несколько рекомендаций тем, кто хочет начать свое дело

Лучше работать в том направлении, в котором вы понимаете больше других.

Будьте готовы трудиться сверхурочно. Чтобы выйти на рынок со своей идеей и удержаться на плаву, придется работать 12—16 часов в сутки. Далеко не каждый сможет это выдержать.

Не бойтесь провалов. Нет такой компании или человека в мире, которому все давалось легко. Каждая неудача — это опыт.

Не вкладывайте в дело все до последнего цента. Далеко не всегда большой кошелек — залог успеха в бизнесе. Создайте минимальную версию продукта, выйдите на рынок, протестируйте, получите первых клиентов, подумайте, что нужно изменить. А только потом вкладывайте деньги.

Любите то, что делаете. Затевая что-то, важно понимать: первый человек, на которого вы должны ориентироваться, — вы сами. Ведь если вам не нравится ваш продукт, то почему он должен понравиться остальным? Если вы верите в успех вашего дела, несомненно, все получится.

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