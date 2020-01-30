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После семейного саммита в Сандрингеме, посвященного «отставке» принца Гарри и его жены Меган Маркл, королева Великобритании снова срочно вызвала к себе в Сандрингемский дворец своего старшего сына и наследника принца Чарльза для проведения экстренных переговоров. На этот раз, как сообщает Daily Mail, их причиной стали проблемы среднего сына Елизаветы II — герцога Йоркского, принца Эндрю.

59-летнему принцу, который ранее уже вынужден был сложить с себя королевские полномочия, предъявили претензии ФБР и американские прокуроры. Они заявили, что Эндрю, несмотря на свои обещания, не сотрудничает со следствием по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетними и организации проституции. 66-летний Эпштейн, с которым принц поддерживал приятельские отношения, покончил с собой в тюремной камере в августе прошлого года.

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн

По словам прокурора Джеффри Бермана, как прокуратура, так и ФБР хотели бы допросить принца Эндрю и неоднократно беседовали с его адвокатами, но принц не желает идти на контакт. При этом сам Эндрю заявил своим друзьям, что не отказывался от своего слова и готов дать показания, но никто из следователей с ним еще не связывался.

Ранее принц Эндрю дал скандальное интервью Би-би-си, в котором довольно неловко попытался опровергнуть показания американки Вирджинии Джуффре (до замужества носившая фамилию Робертс), которая утверждает, что ее заставляли заниматься с ним сексом, когда ей было 17 лет.

Принц Эндрю категорически отрицает, что у него были какие-либо сексуальные контакты с Вирджинией. Он также говорит, что вообще не помнит, чтобы встречался с ней. Герцог Йоркский также отметил, что, бывая в доме Эпштейна, не замечал ничего подозрительного и не догадывался о его сутенерской деятельности.

Между тем Скотланд-Ярд со своей стороны заявил, что может повторно провести собственное расследование по делу Эпштейна, которое было закрыто в 2016 году. Что также обеспокоило королевскую семью.

Королева и принц Эндрю

Тем временем, как писали ранее «ФАКТЫ», австралиец Саймон Доранте-Дэй, утверждает, что на экстренных совещаниях в Сандрингеме на самом деле обсуждается «вызов», который послал королевской семье он. Саймон подал в суд, намереваясь доказать, что является внебрачным сыном принца Чарльза и Камиллы. И что именно это вызвало переполох в семействе Елизаветы.

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