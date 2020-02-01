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И медленно развести ноги: Волочкова показала "эффективное упражнение" на растяжку (видео)
Бывшая звезда Большого театра Анастасия Волочкова живет не только предстоящим бракосочетанием с неизвестным красавцем-«качком», но и проводит «мастер-классы» для молодых девушек на предмет того, как достичь такой же шикарной растяжки, как у нее самой.
Именно с ее помощью танцовщица поддерживает себя в форме.
Итак, начало положено: на своей странице в соцсети 44-летняя Волочкова опубликовала видео из спортивного зала, на котором она показала эффективное упражнение на растяжку.
Судя по всему, если выполнять его регулярно, то можно научиться делать знаменитый «шпагат Волочковой».
«Эффективное упражнение на растяжку. Можно выполнять в медленном темпе», — подписала артистка ролик, на котором она в ритмичном темпе разводит и сводит вместе ноги.
О результатах, которых можно достичь с помощью упражнения, Анастасия показала на еще одном видео.
Что же об упражнении думают поклонники Анастасии — узнать, к сожалению, не удастся, ведь некоторое время назад балерина снова закрыла комментарии у себя на странице.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Волочкова подаст в суд на бывшего мужа, который, по ее словам, занял у нее на бизнес три миллиона долларов и не хочет отдавать.
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