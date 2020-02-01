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Осиротела маленькая дочь: побратимы рассказали о гибели военного медика под Новотошковским (фото)
Боевые побратимы рассказали о погибшей от осколочного ранения старшем боевом медике механизированной роты 92 ОМБР «Холодный Яр» Клавдии Сытник и показали ее фронтовые фото.
Смерть настигла женщину, когда она несла лекарство больному бойцу. Ее не спасли даже средства защиты.
«В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении пресс-службы бригады.
Осколком какого именно снаряда была убита военный медик, еще предстоит установить.
Клавдия родилась 25 февраля 1986 года в поселке Зачепиловка на Харьковщине. Там она жила вплоть до момента подписания трехлетнего контракта с Вооруженными Силами в феврале 2017 года. Сначала проходила службу в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре перешла в ОМБР «Холодный Яр».
У женщины осталась 12-летняя дочка, отец, мама и младшая сестра с инвалидностью.
Напомним, минувшим летом боевики расстреляли на Донбассе санитарный автомобиль. Тогда погибла медицинский инструктор Ирина Шевченко. «ФАКТЫ» писали, как жителей Херсона потрясла смерть женщины.
Фото Facebook
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