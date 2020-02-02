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В Новосибирске крыша кафе рухнула на посетителей, есть жертвы: подробности и видео с места ЧП
В России произошло новое обрушение здания. После стадиона в Санкт-Петербурге рухнула крыши кафе в Новосибирске. Согласно первым данным спасателей, погиб как минимум один человек (по данным местных СМИ — это девушка), четверых посетителей удалось спасти.
Как сообщает МЧС России, крыша не выдержала тяжести снега.
Это же подтвердили и в районной администрации города.
«Само кафе находится в добротном хорошем здании типа бокса. Пристройка в кафе — раздевалка. От снега крыша обвалилась, потому что слой снега был большой, крыша была деревянная», — заявил представитель властей.
В сети появились фото и видео с места трагедии.
Напомним, в Санкт-Петербурге под завалами рухнувшего спортивно-концертного комплекса также обнаружили тело мужчины. Тогда же в сети появилось видео с места обрушения.
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