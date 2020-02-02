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Авиакатастрофа в Иране: Зеленский рассказал, почему Украина опасается отправлять своих специалистов в Тегеран
Тегеран, который заявил о попытке самостоятельно расшифровать «черные ящики» сбитого в Иране самолета МАУ, приглашает украинских специалистов для совместной расшифровки бортовых самописцев. При этом украинская сторона опасается того, что иранцы в результате таких действий в итоге не отдадут «черные ящики» Киеву.
Об этом президент Зеленский сказал в интервью «ТСН.Тиждень».
Зеленский также рассказал, что у Украины есть запись, на которой виден момент сбивания самолета. Кроме того, наши специалисты получили запись диспетчерской Тегерана с иранским самолетом, который шел тогда на посадку. Экипаж иранского самолета в разговоре с диспетчером говорит, что «мне кажется, что летит ракета».
Борт МАУ взлетел в 6:20 8 января. В то же время садился иранский борт компании «Асеман Эйрлайнз», рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Примерно за три минуты пилот-иранец увидел ракету.
Зеленский акцентировал внимание на том, что это еще одно подтверждение того, что иранская сторона с самого начала знала, что наш самолет сбила ракета. После выстрела ракеты иранский диспетчер несколько раз выходил на связь с самолетом МАУ, но ответа уже не было.
Полную расшифровку разговора приводит ТСН. (хронометраж записи 05:12).
По словам президента Зеленского, в понедельник, 3 февраля, украинских специалистов приглашают в Иран.
«Я думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, что в случае неполной расшифровки там на месте, они могут забрать „черные ящики“. Для нас это очень важно», — отметил президент.
Напомним, 8 января иранские ПВО сбили украинский лайнер МАУ. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Это 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
11 января иранские власти официально признали, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».
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