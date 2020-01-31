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Шоу-бизнес

"Допрыгался": партнерша Остапчука резко высказалась о его скандальном разводе

14:35 31 января 2020 229
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Интервью бывшей жены телеведущего Владимира Остапчука Елены Войченко, в котором она рассказала об изменах и трудностях звездного брака, имело эффект разорвавшейся бомбы. Идеальный образ телеведущего лопнул, как мыльный пузырь. Многие стали на защиту Елены, осуждают Вову и не церемонятся в высказываниях.

Так, на сторону Войченко стала партнерша Остапчука в проекте «Танці з зірками» Илона Гвоздева, которая и ранее говорила о непростых отношениях с партнером и его характере. В интервью «ФАКТАМ» она рассказывала, что Вову захлестнула звездная болезнь.

Гвоздева оставила гневный комментарий под постом Владимира, в котором он отреагировал на разоблачающее интервью бывшей жены.

«И тут ты решил распиарить себя!!! Ну ты и шоумен, конечно!!! Да ты, Вова, человек-го*но года, а не шоумен года! Есть такой кубок, забери его себе», — не подбирала слов Илона.

Также она написала на странице в Instagram, что Вова «допрыгался» и поделилась постом в сети подруги Елены Алины Харченко. Она утверждает, что Елена жаловалась, что у нее не хватает денег, чтобы заплатить за учебу дочери Эмилии в школе.

«Когда мне звонит и плачет в трубку Лена Войченко, бывшая жена телеведущего Вовы Остапчука, и говорит, что после развода ей не за что платить за Школу и папа деток появляется на 5 минут в месяц, чтобы снять для многотысячного Инстаграмма сториз — я говорю: „Вытри слёзы, девочка! Бумеранг всегда летит назад“. Потому что мужчина, который оставил своих детей без денег, без помощи и без внимания, будет наказан. Всегда. Во все времена так было и так будет. Он заплатит карьерой и успехом, которого не будет», — написала Алина, которая в детстве также пережила расставание родителей.

Она также добавила, что у Лены нет возможности работать, поскольку она занимается детьми: она воспитывает 6-летнюю дочь Эмилию и 2-летнего сына Эвана-Александра.

Напомним, Владимир Остапчук подал на развод в октябре прошлого года, не называя причин. Сейчас бывшие супруги в суде делят имущество и решают вопросы дальнейшего воспитания детей.

Елена в интервью обвинила Владимира в изменах и пожаловалась на то, что он не помогает финансово. После паузы Остапчук отреагировал на скандальное интервью, заявив, что все сказанное — неправда. Он обещал ответить на спорные вопросы в ближайшее время.

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