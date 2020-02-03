Наталья Холоденко поддала жару в скандал вокруг развода Владимира Остапчука

Шоу-бизнес

Интервью бывшей жены телеведущего Владимира Остапчука стало шоком для многих знакомых и звездных коллег пары. Елена Войченко обвинила мужа в изменах и заявила, что он не спешит помогать двум детям финансово. После паузы Владимир опубликовал довольно спокойный пост в сети, а затем назвал свою версию развода в ответном интервью. Он заверяет, что жене не изменял и о детях всегда заботился.

Скандальный развод стал главной темой в светских новостях, подробности жизни пары теперь не обсуждает разве что ленивый, гадая, с кем же Остапчук крутил романы.

Полярные высказывания Владимира и Елены прокомментировала известный психолог Наталья Холоденко в программе «Зірковий шлях». Кстати, она полностью поддержала Елену и не сомневается в ее искренности.

«Я считаю, что она 100% искренняя, я знакома с Еленой. Она очень простая и естественная. Поэтому я ей верю. Она леди не пиар-формата. У любого преступления есть мотив. У нее мотив — показать свое видение, облегчить как-то свое состояние. Потому что, когда ты в чем-то признаешься публично, это дает чувство облегчения, хотя и временное», — считает Холоденко.

А вот реакцию Владимира она называет очень взвешенной и продуманной.

«Что меня зацепило в комментарии Владимира — когда он написал о том, что „я благодарен, конечно, благодарен, и сейчас я желаю удачи в ее самостоятельной жизни“. В этом слове „самостоятельность“ для меня такая жесткость. То есть, ее жизнь была не самостоятельной? Он намекает на то, что она ни на что не способна? Посмотрим, что ты теперь без меня можешь? Я бы не называла женщину в состоянии развода самостоятельной или не самостоятельной. Это вообще термин не сюда. А все же пост очень вычитанный. Это видно, что этот пост написан, с одной стороны, на эмоциях, с другой стороны, там взвешенное каждое предложение, продуманное каждое предложение», — сказала Холоденко каналу «Украина».

На сторону Елены стали многие звезды шоу-бизнеса. Партнерша Остапчука Илона Гвоздева назвала его «человек-го*но», однако позже пост удалила.

«Я знаю Илону, многие сейчас говорят, я читала эти комментарии, о том, что Гвоздева решила попиариться на этом скандале. Но Илона — она безудержная и она искренняя. Вот что она думает, то она и пишет. Я не знаю, какие у них были ситуации с Владимиром. Но я вижу, что минимум две женщины на него злы. А женщин злить не стоит», — сказала Наталья Холоденко.

Напомним, Елена Войченко и Владимир Остапчук не живут вместе уже пять месяцев. Бывшие супруги воспитывают 6-летнюю дочь Эмили и 2-летнего сына Эвана-Александра. Остапчук заверяет, что не изменял жене, а после развода оставляет ей приличную сумму, квартиру и машину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter