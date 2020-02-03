Сколько должна стоить пачка настоящего масла и как выявить фальсификат

Клуб потребителей

Дурят нашего брата

Еще в конце 2019 года канал «1+1» при поддержке правительства и Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начали проект «Стоп фальсификат». Четыре эксперта организации «Общественный контроль защиты прав потребителей» отправились в четыре региона Украины, чтобы сделать контрольные закупки масла в магазинах. Именно этот продукт, по мнению специалистов, подделывают больше всего. Проверка, которую несколько лет назад проводили общественные активисты, заключила, что каждая третья пачка — сплошные трансжиры и пальмовое масло, которые не выводятся из организма и становятся одной из причин инсультов и инфарктов. Журналистка «ТСН. Тиждень» Наталья Ярмола совместно с экспертами провела рейд по магазинам Прикарпатья, Николаевской области, Сум и Черкасс. Было отобрано 77 образцов 32-х производителей. Идея проведения акции принадлежит ОО «Громадський контроль захисту прав споживачів». Двадцать процентов проверенного масла оказалось фальсификатом!

«Лидером по фальсификату оказалось масло, произведенное в Ивано-Франковске»

— Наталья, ведь ваш рейд не должен был быть сюрпризом для производителей.

— Конечно, мы сделали объявление о том, что начинаем рейд, в середине ноября. Нам хотелось, чтобы за месяц, когда мы отправились с проверками, на прилавках магазинов появилось больше качественного масла.

— А по факту оказалось…

— Мне кажется, это все же повлияло на результат. Во время нашего рейда было обнаружено 20 процентов фальсификата. Да, это достаточно высокий процент, но если посмотреть, кто подделывает продукцию, то оказывается, что это, в основном, небольшие производители. Они, наверное, думали, что мы просто к ним не доедем. Не знали, что отправимся, например, в Калуш и Новую Одессу. Но мы специально выбирали такие городки, чтобы не ограничиваться исключительно столицей. Организовали рейд глобальным, охватив всю Украину.

— Сколько образцов масла участвовало в исследовании?

— 77 образцов, и каждый был куплен в трех экземплярах. Получилась 231 пачка. С нами работали две лаборатории, которые проверяли совершенно одинаковые образцы. Третья пачка каждого образца сохранялась в сейфе на канале на тот случай, если выводы лабораторий разойдутся в результатах, и нам придется обращаться к третьему эксперту. Но такого не случилось — по выводам технологов никаких разногласий не было.

Наталья Ярмола: «Думаю, профилактический эффект от нашего рейда будет держаться какое-то время»

— В финальном сюжете вы сказали, что продолжаете расследование по производителю из Ивано-Франковска.

— Да, Ивано-Франковский городской молокозавод оказался лидером по количеству фальсификата. Все пять пачек, которые мы взяли на исследование, на 50 процентов состояли из примесей. Более того, оказалось, что этот завод постоянно выигрывает тендеры. Например, только в детские садики Черновцов он поставляет тонны масла! Известно, что в конце прошлого года там делала экспертизу и Госпродпотребслужба. Проверяли масло, творог и молоко. В образцах нашли кишечную палочку, сальмонеллез и не молочные жиры. И все это должны есть дети! Знаю, что местная прокуратура открыла криминальное производство, и мы будем следить, как развивается дело.

— Судя по результатам вашего рейда, в фальсификаторы попали производители, продукция которых не известна в столице Украины.

— На самом деле, мы проверяли всех — и крупных, и мелких производителей. Что касается известных, то их масло оказалось качественным. Поэтому и важно обращать внимание на мелкие фирмы. Они находятся в небольших городках, и до них вряд ли дошла бы проверка. В крупных городах о таких производителях практически никому не известно.

— Масло продают и на рынках, причем часто без фирменных упаковок.

— Мы проводили исследование только той продукции, которая попадает в супермаркеты. Там продаются товары тех, кто, как говорят, работает «по белому», с чеками. Все покупки делали онлайн, чтобы люди видели, как это происходит. Подходили к контейнеру и выбирали образцы, на которых написано «Масло». Это значит, что в составе продукта должны быть лишь сливки или молоко. Таким образом, в случае, если в масле были какие-то примеси, мы могли поймать производителя за руку. Нам было важно узнать, сколько фальсификаторов существует в магазинной раскладке. Мы исследовали 32 производителя, продукция восьми оказалась не качественной, так что каждый четвертый, получается, фальсификатор.

— Что удивило вас больше всего?

— Люди слишком доверяют местным производителям. Им кажется, что это свое, родное, у кого-то на заводе работают знакомые. В общем, создается впечатление, что такое масло безопасное и качественное. К тому же оно дешевле, чем-то, которое привезли из Киева. Когда мы спрашивали у людей в Ивано-Франковске, какое масло они предпочитают покупать, в основном, ответ был: «Наше, франковское». А оно оказалось лидером по фальсификату!

«На пачку масла уходит четыре литра молока»

— Кому же тогда доверять?

— Знаете, я и сейчас не готова делить всех на «черных» и «белых». И в сюжете не сказала, что хороши только крупные предприятия, потому что, на самом деле, есть очень ответственные и мелкие производства. Они стараются, делают качественную продукцию. Просто нам хотелось, чтобы люди знали в «лицо» тех, у кого нельзя покупать, потому что они обманывают.

Думаю, профилактический эффект от нашего рейда еще будет держаться какое-то время. Но это не означает, что следующей проверки не будет и мы о ней преду­предим. Госпродпотребслужба тоже заинтересована в таких акциях. Поэтому позже мы повторно сделаем еще один рейд и посмотрим на процент фальсификата без преду­преждения.

— Сколько должно стоить настоящее масло?

— Если цена пачки составляет 20 гривен, это уже первый сигнал того, что данный продукт не может быть маслом. На пачку масла уходит четыре литра молока — это минимум 30—35 гривен. Понятно, что производителю еще надо заработать. Поэтому объективно масло не может стоить меньше 45 гривен. Но когда я посмотрела на чеки наших образцов, то увидела, что по 45 гривен продается и фальсификат. Это было такое разочарование! Получается, цена продукта не является показателем низкого качества и простой покупатель никак не защищен от фальсификата.

Масло, предлагаемое по такой цене, — стопроцентная подделка. Стоп-кадр «ТСН. Тиждень»

— Имеет значение для фальсификации жирность масла?

— Она никак не влияет на фейк. Но почему-то в Европе нет масла ниже 82 процентов жирности. Производители говорят, что это связано с покупательской способностью людей. Еще в советское время нашли способ удешевлять продукт, а на самом деле в масле низкой жирности просто больше воды.

«Каждому стоит попробовать сделать масло самостоятельно, чтобы понять, каким оно должно быть на вкус»

— В одном из сюжетов вы и сами учились делать масло.

— Это было на базе Немешаевского агротехнического колледжа. Там есть сепаратор, маслобойка, устройство для пастеризации молока. Мы полностью воссоздали процесс производства масла — организовали такой маленький заводик. Масло, которое я сделала сама, так вкусно пахло! Наверное, каждому стоит попробовать сделать его самостоятельно, чтобы понять, каким оно должно быть на вкус. Меня удивило, что это масло было не желтым, а белым. Но технологи сказали, что желтым масло становится, если сделано из старых сливок, или является фальсификатом. Правильное масло должно быть кремового цвета.

Правильное масло должно быть кремового цвета. Желтым оно становится, если сделано из старых сливок или является фальсификатом. Стоп-кадр «ТСН. Тиждень»

— Кто еще вошел в тройку фальсификаторов?

— Николаевский «Молпром» — у нас были две пачки с надписью «Экстра». Сто процентов не молочных жиров оказалось в продукции днепровского завода «ТОВ Интер-мол». Не знаю даже, из чего сделано это масло. Помню, что купили его в супермаркете в Черкассах. Был один спорный вариант — масло «Хуторок» торговой марки «Рудь». Мы взяли три пачки, привезенные из трех областей, с разными датами производства. В одном образце было все хорошо, а в двух других — 6 и 10 процентов добавок, которых не должно быть. Специалисты были крайне удивлены, поскольку производителям совсем не выгодно делать такой фальсификат. Компания будет разбираться, в чем тут дело. Это был единственный непонятный момент в нашем исследовании.

— Стоит ли покупателям обращать внимание на дату изготовления?

— Нет, она, скорее, предназначена для производителя или проверяющих служб, чтобы знать, куда обращаться в случае возникновения вопросов.

— Что было самым сложным за время рейда?

— Правильно организовать отбор масла. Я хотела, чтобы все было максимально прозрачно, люди должны видеть, что все делается честно. Съемочные группы разъехались по четырем областям. Магазины выбирали, ориентируясь на советы местных жителей. Все образцы потом кодировали, присваивали номер. Это заняло пять часов! Конечно, запомнить какой цифре соответствует определенный производитель, было невозможно. Так что даже на этом этапе было все честно.

— Каким будет ваш следующий рейд?

— Мы уже объявили акцию «Стоп фальсификат» по меду. Будем проверять не только супермаркеты, но и рынки. Наш мед в мире очень ценится, и хочется посмотреть, качественный ли он у нас, внутри страны.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Киеве СБУ обнаружила тонны поддельной водки, «замаскированной» под известные бренды (фото, видео).

А в Закарпатье разоблачили сеть подпольных цехов по производству бытовой химии (фото).



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter