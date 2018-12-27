Икра к праздничному столу: как выбрать качественную

Клуб потребителей

Предпраздничная суматоха в самом разгаре, и параллельно с выбором подарков мы лихорадочно составляем список продуктов, которые надо купить «на Новый год». Почетное место в этом списке традиционно занимает красная икра: какой же праздник без нее? Поскольку икра — удовольствие не из дешевых, деньги хочется потратить на продукт действительно качественный и вкусный. Подделок на рынке хватает, особенно в интернете, поэтому ни в коем случае не ведитесь на акции типа «купи 2 банки и получи третью в подарок». Радоваться скидке в 80% также не стоит: скорее всего, по столь заманчивой цене вы купите не икру, а шарики из подкрашенного желатина.

Вот несколько советов по выбору «правильной» икры

Изучите этикетку. В первую очередь обратите внимание на название. Надпись «Икра лососевая зернистая» должна вас насторожить. Лососевой икры как таковой не существует. Есть икра рыб семейства лососевых — горбуши, кеты, форели, нерки и т. д. Вид рыбы обязательно должен быть указан на этикетке — в названии или в составе продукта. Бывает еще смесь икры разных видов рыбы — это икра второго сорта. Ничего страшного в этом нет, просто икринки будут немного отличаться по цвету, размеру и вкусу. Такой продукт немного дешевле «однородной» икры первого сорта.

Интересный факт. Икры «высшего сорта» не бывает: есть только первый и второй сорт. Если увидите такую надпись на этикетке, скорее всего, перед вами фальсификат.

Обратите внимание на страну-экспортера. Вполне логично, что икра приезжает к нам из тех мест, где обитает данный вид рыб. Так, икра дикого лосося добывается в двух странах — России (Камчатка) и США (Аляска). Но тут есть проблема — на данный момент в Украину запрещено ввозить икру из России. Поэтому, если увидите такую икру в продаже в интернете (а ее, увы, там немало), знайте, что это контрабандный товар. А это значит, что качество, условия транспортировки, хранения и расфасовки продукта никак не контролируются. К тому же в случае возникновения претензий вам попросту некому будет их предъявить.

Интересный факт. Икра дикого лосося Аляски продается в наших супермаркетах в замороженном виде — в контейнерах по 250, 500 и 1000 г. Это качественный продукт, в котором нет консервантов и добавок — только немного соли. Замораживают икру сразу после улова — в период нереста. А чтобы ее разморозить, надо просто поместить контейнер в холодильник на 10−12 часов.

Внимательно изучите баночку. Если она жестяная, то не должна быть ржавой или деформированной. Дата производства должна быть выбита изнутри. В противном случае перед вами, скорее всего, подделка. Качество продукта, находящегося внутри, можно попробовать определить и по звуку, хотя стопроцентной гарантии этот метод не дает. Встряхните банку с икрой — если услышите булькающий звук, то внутри слишком много жидкости и лопнувших икринок. Качественная икра полностью заполняет пространство внутри банки и звуков при встряхивании не издает. Эксперты вообще рекомендуют выбирать икру в прозрачной таре (стекло, полиэтилен), чтобы можно было рассмотреть содержимое упаковки.

Интересный факт. Икра разных видов рыбы отличается по цвету и размеру. У горбуши она розоватая, у кеты и форели — оранжевая. Насыщенный красноватый оттенок имеет икра нерки, чавычи и кижуча. Самая мелкая — икра форели, диаметр икринок 2 мм. Самая крупная — кеты и чавыча (5−7 мм). Икринки горбуши, кижуча и нерки достигают 3−4 мм.

При покупке онлайн, используйте только проверенные интернет-магазины. Надежные сайты всегда предоставляют исчерпывающую информацию: как о продукте, так и о себе. В разделе «контакты» вы сможете найти не только номер мобильного телефона, но и полное название, физический адрес, ссылки на странички в соцсетях, где вы сможете почитать отзывы других покупателей. А вот на сайтах частных объявлений шансы купить фальсификат или контрабанду очень высоки.

Покупать икру на развес надо только в приличных сетевых супермаркетах и специализированных магазинах. Покупка в ларьке или на базаре — это игра в «русскую рулетку». Вы не сможете проверить дату производства и срок годности, не будете знать, в каких условиях хранилась икра. Народные умельцы могут придать вполне «товарный вид» и некачественной икре, добавив, например, немного яичного белка. Если помешать такую икру, можно увидеть белую и слегка пенящуюся жидкость. Это значит, что над икрой таки «поработали».

Интересный факт. Свежей икра бывает только в период нереста, который обычно длится с июля по сентябрь. Чтобы сохранить икру, ее сразу расфасовывают в упаковку или замораживают. При этом современные технологии позволяют сохранить в замороженной икре все полезные свойства.

Поддельные икринки, изготовленные из желатина, отличаются идеальной формой и однородным цветом. В большинстве случаев вы не найдете в них темной точки — зародышевого ядра. При надкусывании такие икринки будет не лопаться, а сплющиваться и липнуть к зубам, а запах у них будет резкий, «селедочный». Однако эти знания вряд ли помогут вам, если продукт уже куплен и деньги потрачены. Поэтому бдительность стоит проявлять на этапе покупки икры, а не ее потребления.

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