Сразу после убийства лжецелитель и его сообщница сняли деньги со счетов своих жертв

Происшествия

Громкое дело

В Чернигове суд вынес приговор «потомственному магу», который во время оккультных обрядов убил молодых супругов из Киева, приехавших к нему за помощью. Он зарезал 27-летних Ольгу и Виталия Зубенко и закопал их рядом с домом своей сообщницы в селе Шаповаловка Черниговской области. Это громкое преступление произошло в июне 2017 года. Родные бросились разыскивать Ольгу и Виталия. Обращались в полицию, размещали объявления в соцсетях, обзванивали больницы и морги. А через неделю тела молодых супругов нашли сотрудники полиции. Задержанный по подозрению в убийстве 42-летний мужчина (к которому, как выяснилось, ездили за исцелением люди со всей Украины) признался, что убил супругов ради денег. Знал, что Ольга и Виталий собирали на квартиру. Сразу после убийства вместе со своей помощницей он приехал к ним домой в Киев и забрал деньги. Кроме того, снял деньги с их счетов. Лжецелителя приговорили к 15 годам лишения свободы, а его сообщнице дали 11 лет заключения. За время, пока шло следствие и суд, выяснилось немало шокирующих подробностей. Оказалось, что к преступлению «маг» и его помощница тщательно готовились. Заранее вырыли яму, в которой планировали закопать тела своих жертв. А чтобы Ольга и Виталий не передумали приезжать к ним в Шаповаловку, напугали их анонимной sms-кой, якобы присланной от человека, который навел на них порчу. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Испания выдала Украине скрывавшихся на ее территории супругов-экстрасенсов, которые в Киеве из-за денег убили клиентку.

«Детям кто-то внушил, что им «пороблено»

Сначала полицейские вышли на след сообщницы «знахаря». Женщину задержали недалеко от места происшествия. Самого подозреваемого взяли на базе отдыха в Черкасской области, куда он успел уехать. У задержанных нашли целый арсенал мистической атрибутики: литературу по магии и загробной жизни, амулеты и вылепленную из воска фигурку куклы вуду. В яме, где были закопаны тела супругов, полицейские обнаружили фотографии бывшего мужа сообщницы подозреваемого.

В доме у убийцы нашли много книг по магии и загробной жизни

О том, что Виталий и Ольга регулярно ездили к «потомственному магу», их родные не знали. Ольга не говорила об этом даже матери и сестре, с которыми была очень близка. Последний раз супруги вышли на связь с родными 14 июня 2017 года. Пообещали через несколько дней приехать к матери Виталия на день рождения. А родители Ольги должны были передать в Киев посылку. Ольга сказала, что заберет посылку 15 числа — в тот день у нее был выходной.

Но 15 июня ни Ольга, ни Виталий на связь не вышли. Их телефоны были отключены. Виталий неожиданно не вышел на работу (он работал поваром в ресторане), чего раньше никогда не случалось. Забеспокоившись, родители супругов начали их искать.

— Сват, работавший в Киеве, поехал на съемную квартиру Оли и Виталика, — рассказывает «ФАКТАМ» отец Ольги Зубенко Игорь Костюк. — Звонил, стучал, но двери никто не открыл. Сват нашел хозяина квартиры и смог попасть внутрь. Все вещи детей были на месте. Складывалось впечатление, что Оля и Виталик вышли на пять минут в магазин. Там была даже Олина косметичка, которую дочка обычно носила с собой. В холодильнике — наготовленный на несколько дней обед… Телефоны Оли и Виталика были вне зоны доступа.

Стало понятно: что-то случилось. Дети были ответственными и обязательными. Чтобы Виталик без предупреждения не вышел на работу, такого быть не могло! А Оля каждое утро звонила маме, это была своего рода традиция. А тут ни звонка, ни сообщения… Уже потом мы заметили, что некоторые вещи из их квартиры все-таки пропали. Например, ноутбук Виталика — от него остался только чехол. Еще не было фотоаппарата и роутера. Но при этом никаких следов взлома или погрома.

Последней с Олей разговаривала наша дочь Ира. Вечером 14 июня Ира позвонила сестре, но Оля сказала, что занята — нужно еще приготовить ужин, и она сильно устала. Сказала, что перезвонит на следующий день. Очевидно, в это время они с Виталиком уже были в Шаповаловке. Но никому об этом не сказали. Они вообще не говорили, что ездят к так называемому магу.

— Мне сын как-то сказал об этом «маге», — рассказывала вскоре после трагедии мама Виталия Зубенко Любовь. — Это было задолго до трагедии. Виталик с Олей прожили вместе пять лет, из них три года — в официальном браке. Жили душа в душу, понимали друг друга и любили. Дети мечтали купить квартиру в Киеве. Планировали сначала обзавестись жильем, а потом уже рожать детей. Но шли годы, а накопить на квартиру никак не получалось. В результате они решили больше не ждать и попробовать забеременеть. Сразу не получилось. Врачи говорили им, что это нормально — попыток было не так много, чтобы беспокоиться.

Но детям кто-то внушил, что им «пороблено». Сын сказал, что нужно сходить к бабке. Пожаловался, что плохо спит, быстро устает и не знает, что с ним происходит. Я сказала, что в таком случае ему нужно к врачу, а не к бабке. Но потом и Оля начала: «Нам сказали, что поможет бабка. Виталик какой-то не такой. Засыпает на ходу, ноги заплетаются… Вдруг это порча». Потом я узнала, что в кафе, где сын работал поваром, его познакомили с каким-то потомственным магом из Черниговской области. Виталик называл его знахарем. Сказал, что знакомая повариха рекомендовала его как сильного человека, который может помочь.

Ольге и Виталию Зубенко не удавалось завести детей — и тогда они решили обратиться к знахарю из Черниговской области, которого им посоветовали. Фото из семейного альбома

Когда я узнала, что Виталик стал к нему ходить (да еще и не бесплатно — за каждый прием платил 500 гривен), пыталась образумить сына. «За такие суммы он будет лечить тебя каждую неделю, — говорила ему. — Подумай, на что ты отдаешь деньги». «Да, мама, я все понял», — сказал Виталик. Но, как оказалось, ничего он не понял. Вскоре узнала, что сын уже и Олю повел к тому человеку. Я его отругала, и с тех пор сын больше ничего мне об этом не рассказывал. Но ездить туда не перестал.

— Очевидно, чтобы продолжать тянуть из детей деньги, тот «знахарь» продолжал внушать им небылицы про порчу, — продолжает Игорь Костюк. — Оля и Виталик ему верили. Оказалось, не только они к нему ездили, но и он к ним. Дети рассказывали ему о себе. Сказали, что собирают на квартиру в Киеве.

Как установило следствие, узнав об этом, он решил их убить, а деньги забрать себе. Преступник действовал вместе со своей помощницей — жительницей Шаповаловки, которая тоже «выкатывала яйца» и помогала ему совершать какие-то обряды. Они вдвоем тщательно готовились к убийству. Заранее вырыли яму на свиноферме возле дома помощницы. И даже прислали Оле анонимное сообщение с незнакомого номера, в котором написали: «Виталик будет моим. А ты бездетная, и такой останешься». Расчет был на то, что дети испугаются и тут же приедут. Так и произошло.

«Часть украшений сообщница убийцы сдала в ломбард, а Олины сережки носила сама»

По словам Игоря Костюка, убийцы не позаботились о том, чтобы тщательно скрыть улики.

— Сообщница даже не избавилась от их телефонов, — говорит Игорь. — И сама носила Олины сережки. А часть украшений сдала в ломбард. Скорее всего, они пытали детей перед смертью. У обоих обнаружили по пять-шесть колото-резаных ран по всему телу. Их с трудом можно было опознать… На следующий день после убийства преступники смогли снять деньги с банковских карточек Оли и Виталика. Значит, каким-то образом узнали пин-коды. Оказавшись в квартире детей, они не рылись в их вещах, а сразу забрали деньги и технику. То есть заранее знали, где лежали деньги. Наверняка сумма их разочаровала. У детей было всего 12 тысяч гривен. Очевидно, убийца думал, что они уже накопили на квартиру… Но это было совсем не так.

Лжецелитель признал свою вину сразу после задержания. Сказал, что убил супругов, потому что хотел забрать их деньги. А его сообщница пыталась разыграть целое представление. Заявляла, что у нее инсульт (хотя диагноз не подтвердился), пыталась лечь в больницу и избежать ареста.

Приехав в Черниговскую область сразу после случившегося, корреспондент «ФАКТОВ» выяснила, что в Шаповаловке, где нашли тела Ольги и Виталия, жила именно сообщница убийцы — местная гадалка. А сам «колдун» жил в соседней Носовке. К нему в надежде на исцеление ездили люди из разных городов Украины. Объявления о его услугах были даже в соцсетях. Мужчину называли целителем, экстрасенсом и мольфаром. В последнее время его все чаще стали видеть в Шаповаловке у местной гадалки. В полиции рассказывали, что у них было что-то вроде совместного бизнеса. Когда клиенты приходили к гадалке, она, совершив какие-то обряды и, разумеется, взяв деньги за свои услуги, настойчиво советовала людям обратиться еще и к «колдуну со сверхъестественными способностями». А тот в свою очередь направлял клиентов к гадалке.

Недалеко от этого дома в селе Шаповаловка, где жила сообщница убийцы, были обнаружены тела молодых супругов. Фото автора

У самой гадалки четверо сыновей. Несмотря на то что они жили в том же доме, где убили супругов Зубенко, сыновья утверждали, что ничего не слышали и не знали. Один из них сказал «ФАКТАМ», что его мама помогала людям, а «потомственный маг» часто останавливался у них с ночевкой.

«Этих супругов из Киева видел… Он („маг“. — Авт.) водил их к свиноферме, — сообщил „ФАКТАМ“ сын гадалки. — Потом они вернулись, пошли на летнюю кухню. Но, что происходило там, не знаю. Когда около трех часов ночи я пришел домой, мама спала… Мама потом говорила, что об убийстве ничего не знала. А когда узнала, он („маг“. — Авт.) пригрозил ей: „Если кому-то расскажешь, я убью твою семью“. Конечно, мама боялась за своих сыновей и делала все, что он ей говорил».

«На дворе 21-й век, а люди продолжают верить в магические ритуалы»

Такой версии гадалка придерживалась и в суде. Она утверждала, что скрывала убийство и бегала по ломбардам только потому, что боялась ослушаться своего компаньона.

В Шаповаловке эту гадалку знает каждый. Местные жители рассказали «ФАКТАМ», что раньше она была «читачкой» — на похоронах читала молитвы над покойниками. Всегда была заметной и активной. А потом начала еще и ворожить. Когда к ней стал приезжать «потомственный маг» из Носовки, местные подумали, что это ее жених. Но оказалось, что он компаньон, который привозил ей клиентов. «К ним часто приезжали люди на дорогих машинах, — рассказывала „ФАКТАМ“ односельчанка Галина. — Судя по всему, дела у них шли неплохо».

А в Носовке хорошо знают самого «знахаря». Жители села рассказывали «ФАКТАМ», как он лечил им спины, артрит и больное сердце. Лечил, выкатывая яйца и совершая магические ритуалы с ножами. По словам соседей, кого-то он принимал у себя дома, а к некоторым клиентам ездил сам. Помогала ли его магия, вопрос спорный. В то время как одни уверены, что их просто обманули, другие доказывали, что «сверхъестественная сила у него все-таки есть».

Жил лжецелитель в обычном сельском доме с пожилой мамой и младшим братом. В то, что сын мог совершить убийство, его мать не верит.

— Он всегда был спокойным, уравновешенным. Не способен на такое зверство, — заявила женщина «ФАКТАМ». — Сын разговаривал со своими картами, раскатывал яйца, снимал заговоры. До него у нас в семье никто ничем подобным не занимался. А к сыну действительно приезжали люди. Сначала он принимал их дома, но потом я запретила. Не хотела, чтобы в дом постоянно приходили посторонние. С тех пор сын начал ездить к ним сам. В Шаповаловку тоже ездил, как он говорил, по работе…

— Думаю, его сгубила жадность, — предположил знакомый убийцы, попросивший не называть его имя. — На своих клиентах он неплохо зарабатывал. К нему обращались разные люди, в том числе и очень обеспеченные. Несмотря на то что на дворе 21-й век, люди продолжают верить в магические ритуалы. Скорее всего, эти супруги должны были стать очередными клиентами. Но, когда сказали, что собирают деньги на квартиру в Киеве, он не смог устоять перед соблазном.

Будут ли осужденный и его сообщница подавать апелляцию, неизвестно… Родители Ольги и Виталия надеялись, что убийцам дадут пожизненный срок.

— Два с половиной года они уже отсидели. По «закону Савченко» это, считайте, уже пять лет, — говорит Игорь Костюк. — То есть так называемой гадалке осталось сидеть меньше шести лет. В приговоре сказано о конфискации их имущества, но конфисковывать там особо нечего — у обоих старые сельские хаты в Носовке и Шаповаловке. Да и никакие компенсации не вернут нам детей. Поэтому, если дело еще будет рассматриваться в апелляции (а убийцы наверняка этого захотят), мы будем просить для них пожизненный срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в России несколько десятков ведьм провели магический обряд в поддержку Путина. А в Киеве правоохранители поймали банду мошенников-«магов», которые на десятки тысяч долларов обманули своих клиентов.

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