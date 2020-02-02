Происшествия

В Одессе перевернулся микроавтобус с пассажирами: в числе пострадавших ребенок

В воскресенье, 2 февраля, в Одессе на Молдаванке произошло серьезное ДТП — столкнулись микроавтобус с пассажирами и автомобиль Hyundai. В этот же день в Мелитополе Запорожской области в результате столкновения Nissan и Volkswagen, четыре человека получили травмы.

Авария в Одессе случилась на перекрестке улиц Мясоедовская и Прохоровская. От удара микроавтобус, в салоне которого находились люди, перевернулся. Hyundai отбросило на тротуар и развернуло. Все левая часть машины была серьезно помята.

По предварительным данным, известно о 5 пострадавших: трое военнослужащих из микроавтобуса и женщина с ребенком из Hyundai.



Со слов свидетелей аварии, в салоне микроавтобуса везли кардиологического больного.

Очевидцы утверждают, что микроавтобус выскочил на красный сигнал светофора, когда со стороны Прохоровский выехал Hyundai.

На месте аварии работали следователи и медики.



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