24.85 / 25.11 27.41 / 27.76
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе перевернулся микроавтобус с пассажирами: в числе пострадавших ребенок

18:25 2 февраля 2020 517
ДТП
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В воскресенье, 2 февраля, в Одессе на Молдаванке произошло серьезное ДТП — столкнулись микроавтобус с пассажирами и автомобиль Hyundai. В этот же день в Мелитополе Запорожской области в результате столкновения Nissan и Volkswagen, четыре человека получили травмы.

Авария в Одессе случилась на перекрестке улиц Мясоедовская и Прохоровская. От удара микроавтобус, в салоне которого находились люди, перевернулся. Hyundai отбросило на тротуар и развернуло. Все левая часть машины была серьезно помята.

По предварительным данным, известно о 5 пострадавших: трое военнослужащих из микроавтобуса и женщина с ребенком из Hyundai.

Со слов свидетелей аварии, в салоне микроавтобуса везли кардиологического больного.

Очевидцы утверждают, что микроавтобус выскочил на красный сигнал светофора, когда со стороны Прохоровский выехал Hyundai.

На месте аварии работали следователи и медики.

«ФАКТЫ» писали о недавних авариях в Киеве, в которых пострадали и погибли люди.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Топалов

«Убьет потом тебя»: фото Влада Топалова с сыном возмутило сеть

шахта имени Челюскинцев в Донецке

В оккупированном Донецке закрывают две шахты: без работы останутся две тысячи человек

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер