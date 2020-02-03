Готовится новый обмен пленными, их список "очень большой", — Зеленский

Украина

Власть готовит следующий обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, дату которого назовут в ближайшее время. Об этом заявил президент Зеленский на встрече со СМИ.



По словам президента, большой список лиц, которых хочет вернуть Украина, уже передан в Минске. В обмен Киев намерен вернуть своих граждан из подвалов боевиков «ДНР» и «ЛНР».



Зеленский еще раз подчеркнул, что возвращение украинских граждан домой — это одна из приоритетных, и глобальных задач команды.



Второе направление — это разговор с Россией по обмену украинских пленных, находящихся на территории оккупированного Крыма или на территории России.

«Там тоже началась работа. Я думаю, что тоже в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Мы очень трудно над этим работаем. Большинство пленных, о которых мы говорим с российской стороной, которые находятся на территории РФ — большинство там крымских татар», — цитирует Зеленского УНН.

Напомним, последний большой обмен пленными был проведен 29 декабря 2019 года. Из застенков боевиков вернулись 76 украинцев. Тогда в список на обмен не попал никто из удерживаемых в застенках крымских татар. В представительстве президента заявили, что их освобождение будет обсуждаться на следующем этапе.

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