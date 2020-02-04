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Мир

«Лучшее шоу в Лондоне»: дамы подрались возле театра, сверкнув нижним бельем (видео)

8:47 4 февраля 2020 327
Драка женщин
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В центре Лондона, в театральном районе Вест-Энд, внимание прохожих привлекла драка, вспыхнувшая между двумя женщинами. Видео потасовки попало в сеть.

Конфликт начался с того, что четыре довольно нарядно одетые дамы, сидевшие прямо на тротуаре, начали выяснять отношения. Затем женщина в красном и блондинка в черном перешли от устных оскорблений к физическому воздействию и устроили нечто вроде поединка рестлеров. Сцепившись, противницы покатились по земле, дергая друг друга за волосы и нанося удары. Короткая юбка блондинки задралась, обнажив черные кружевные трусики. Однако женщина не обращала на это внимания, продолжая мутузить обидчицу. Одернуть юбку (хотя и безуспешно) попыталась ее подруга. Дерущихся пытались разнять — в том числе и оказавшиеся поблизости мужчины.

Все это происходило на глазах у явно довольной зрелищем публики. Вокруг собралась толпа. Многие смеялись и снимали происходящее на мобильные телефоны. «Это лучшее шоу в Лондоне», «Бесплатное развлечение в театральном районе» — шутили потом в соцсетях.

«Мы просто пытаемся разобраться! Вы — чертовы идиоты… О, Боже! Почему все снимают? Это вам не шоу, понятно? Вы в Лондоне», — кричала зевакам женщина в розовом плаще, которая с самого начала пыталась утихомирить подружек. Потом она оборачивается к дерущимся и говорит: «Вставайте! Мы уходим». Женщины наконец заканчивают битву и отпускают друг друга. На этом видео заканчивается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Лас-Вегасе женщина в костюме Минни Маус устроила жесткую драку с охранницей.

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