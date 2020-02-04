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Мир

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста и Второй мировой

9:04 4 февраля 2020 26
Путин в Израиле
Инф. «ФАКТОВ»

Организаторы пятого Всемирного форума памяти Холокоста в Израиле, на который приезжали президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин, извинились за однобокое представление Второй мировой войны и фактическую поддержку пророссийской версии.

Как сообщает «Израиль Инфо», об этом идет речь в письме за подписью главы Международного отдела исследований Холокоста «Яд Вашем» Дана Михмана. В дирекции признали, что материалы, представленные на форуме, содержали «неточности», «одностороннее представление фактов» и «не соответствовали данным исследований» «Яд Вашем».

«В нашему великому сожалению, видеоматериалы, показанных на Форуме, не представляют сложную картину Холокоста и Второй мировой войны… Приносим извинения за эту чрезвычайно огорчительную неприятность», — говорится в послании. Также сообщается, что подготовкой материала занимался основной спонсор форума — фонд российско-еврейского «олигарха» Моше Кантора, и что в них не было упоминаний о пакте Молотова-Риббентропа, разделе Польши и роли СССР в развязывании Второй мировой войны, а Советский Союз был изображен «едва ли не единственным борцом с нацизмом и его единоличным победителем».

Издание, ссылаясь на слова источника в правительстве, пишет, что израильская сторона не спорила с Россией, поскольку надеялась на освобождение Наамы Иссахар, которую в РФ осудили за контрабанду наркотиков. Мол, поддержка пророссийской позиции Израилю «не навредит, а для Путина очень важно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после поездки в Израиль украинский президент посетил Польшу, где выступил перед бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Он, в частности, отметил, что Вторую мировую войну развязали тоталитарные режимы, что вызвало недовольство Кремля. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского «ошибочны и оскорбительны с точки зрения памяти наших дедов».

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