"Нерв и боль": вышла книга о Юлии Началовой

Шоу-бизнес

О певице Юлии Началовой, которой 31 января исполнилось бы 39 лет, вышла книга «Юлия Началова. Письма отца к дочери». Это еще одна работа памяти артистки, скоропостижно скончавшейся в марте 2019 года от сепсиса. Авторами издания стали родители Юли. На страницах они выразили свою бесконечную любовь и боль потери.

Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева опубликовала фрагмент эмоционального вступления.

«Это реквием. Больше сказать нечего. Читайте кусочек вступления. Нерв, эмоция и боль. От себя могу сказать: я очень горда, мы сделали это!», — написала Анна в сети.

«Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как звучат слова? Медленно произнося их, прислушивались к разговору гласных и согласных, чувствовали, какое настроение рождают звуки? В слове ВЕСНА гласные протяжные, светлые, необъятные. Радостные. И необыкновенные согласные: веселые, свистящие, вершинные. Произносишь слово — и в воображении возникает яркая живая картина: земля, небо — вся природа просыпается, чтобы распахнуть глаза навстречу солнцу. И люди — часть этой природы — тоже просыпаются от зимнего сна, сбрасывают ставшие ненужными одежды, а вместе с ними все свои заботы и неприятности и… тоже тянутся к солнечному свету. К любви. Потому что солнце и любовь связаны между собой теплом и светом. Весна — это очищение, возрождение. Это — жизнь.

По-иному звучит слово СМЕРТЬ.

Дрожащий от страха неизвестности свистящий звук пронизывает ум и сердце беспощадным клинком, разрезающим жизнь на две половины — до и после. Сонорный пытается поднять вас на вершину, подальше от земного горя, но это восхождение обрывается таинственными дрожащими звуками… Загипнотизированные, вы застыли в недоумении. Что это?", — так начинается книга о Юлии Началовой.

Ранее вышла одна из последних песен, записанной Юлией — это дуэт с популярным исполнителем Дмитрием Маликовым, премьера которого состоялась в юбилей артиста.

Также скоро выйдет художественный фильм о жизни и творчестве Юлии Началовой.

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