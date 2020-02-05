Мир

В Германии ученые выяснили, что китайский коронавирус может передаваться человеком, имеющим лишь легкие симптомы заболевания. Кстати, в Бельгии коронавирус обнаружили у человека, который во время тестов чувствовал себя хорошо и никаких симптомов заболевания у него не наблюдалось.

Как сообщает «Немецкая волна», к такому выводу пришли в берлинской клинике Шарите, мюнхенской клинике в Швабинге и Институте микробиологии Бндесвера. Ученые анализировали данные о состояния пациентов с легочными заболеваниями и выявленным коронавирусом. У некоторых из них проявились лишь легкие симптомы болезни, похожие на простуду, но вирус все равно присутствует и размножается в носоглотке, а также в пищеварительном тракте, независимо от того, поразил ли он легкие или нет.

Ученые сделали вывод, что инфицированные люди со слабыми или начинающимися симптомами также могут передавать вирус.

Сообщается, что в Германии коронавирус обнаружили у 12 пациентов. Заболевшие, в основном, являются сотрудниками компании Webasto. Кстати, первый инфицированный в Германии работал в этой же компании — он заразился от коллеги из Китая во время семинара по повышению квалификации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 5 февраля 2020 года от последствий заражения китайским коронавирусом погибли 493 человек. Общее количество инфицированных достигло 24 505 человек.

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