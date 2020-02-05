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Подруга Собчак собралась замуж за Малахова

10:31 5 февраля 2020 396
Ксения Собчак и Ника Белоцерковская
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Не успела светская тусовка обсудить вторую беременность жены телеведущего Андрея Малахова, как сеть шокировала новая новость о нем. Якобы он еще несколько месяцев назад оформил развод с Натальей Шкулевой, потому что закрутил роман со светской львицей, подругой Ксении Собчак Никой Белоцерковской. Своим неожиданным заявлением блогер только подогрела слухи о романе.

Ника отреагировала на информацию об отношениях с Малаховым на своей странице в Instagram. «Все до единого слова — ПРАВДА! Худею к свадебной церемонии», — написала Белоцерковская.

Сейчас Ника находится в Индии в аюрведической клинике.

«Тут в некотором смысле тюрьма. Нельзя покидать территорию, никаких кофе-сигарет и контрабандных конфет — могут выгнать, они забиты всегда, и это при очень приличной цене. Я хотела прилететь на 12 ночей, получила жесткий отказ — минимальная программа 14. Телефонами пользоваться запрещено, лишь в номерах. Интернет тут тоже аюрведический — в день три чайных ложки. Напрасно притащила чемодан летней одежды, ходить можно только в выданной местной, пронзительно белой»,  — рассказала Ника.

Теперь ее подписчики гадают, Ника пошутила или правда готовится к свадьбе. Сам Малахов новость пока не комментирует. Недавно телеведущий стал дядей — сестра его жены Натальи родила дочь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывший муж солистки группы «НеАнгелы» Славы Эдгар Каминский больше не скрывает свою любовницу.

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