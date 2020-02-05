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Дочь Веры Брежневой показала романтичное фото с бойфрендом
Дочь популярной певицы Веры Брежневой, отметившей недавно 38 день рождения, Соня Киперман показала романтичное фото с бойфрендом. 18-летняя девушка, которая живет и учится в США, показала трогательное фото с молодым человеком по имени Мэтт Кэннон. Они встречаются некоторое время, Соня делится редкими кадрами из совместных путешествий. Вместе они встретили и Новый год.
На своей странице в Instagram дочь Брежневой от первого брака опубликовала милое фото, на котором они с Мэттом отдыхают на пляже. Соня прикрыта пледом, целует любимого, он обнимает ее, а рядом с ними — лохматая собака. Прям идеальный семейный пикник.
«С тобою жизнь прекрасна», -написала юная Соня под романтичным снимком.
В США Соня получает образование и занимается моделингом. Девушка очень похожа на звездную маму.
Недавно Вера Брежнева поделилась в сети редким семейным фото, на котором собралась вся семья. А вот Сони на снимке не было видно.
«ФАКТЫ» также писали о том, что любовница Эдгара Каминского впервые прокомментировала их роман.
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