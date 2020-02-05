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Ярмарка винтажной продукции и выставка «Сад памяти»: куда пойти в Киеве в выходные
В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:
6 февраля — опера «Алеко» и балет «Болеро»,
7 февраля — балет «Дон Кихот»,
8 февраля — опера «Золушка»,
9 февраля в 12:00 — балет «Белоснежка и семь гномов», в 19:00 — опера «Евгений Онегин»,
11 февраля — балет «Сильфида»,
12 февраля — опера «Моцарт и Сальери» и балет «Кармен-сюита».
Начало: 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
6 февраля в пространстве IZONE в 19:00 состоится открытие выставки «Сад памяти» французской художницы Ольги Киселевой, посвященной трагедии в Бабьем Яру. Выставка продлится до 20 марта.
Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.
Вход свободный.
***
8 и 9 февраля в Доме архитектора с 11:00 до 19:00 пройдет ярмарка винтажной продукции и коллекционных предметов Old Friends Retro Market.
Адрес: ул. Б. Гринченко, 7.
Вход свободный.
***
С 8 февраля по 30 мая в PinchukArtCentre пройдет выставка 20 номинантов конкурса на соискание общенациональной премии, которая присуждается украинским художникам в возрасте до 35 лет.
Адрес: ул. Бассейная, ½.
Вход свободный.
***
8 и 9 февраля в Музее истории Киева пройдет маркет «Киевская старина». На маркете будут представлены уникальные винтажные и антикварные вещи
2 февраля в 18:00 откроется выставка чешского художника украинского происхождения Александра Онищенко «Таємниця чорного полотна». Выставка продлится до 23 февраля.
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
Цена уточняется.
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12 февраля в Довженко-центре состоится лекция Леси Кульчинской «Конструирование» личности в советских криминальных драмах 1960−80-х годов" и показ фильма «Грачи» (1982, УССР, режиссер Константин Ершов).
Начало лекции в 19:00, фильма — в 20:00.
Адрес: ул. Васильковская, 1, кинолекторий, 5-й этаж.
Вход свободный, необходима регистрация.
***
9 февраля в 17:00 в Центре современного искусства М17 пройдет персональная выставка известного художника Арсена Савадова «Голоса любви». Также состоится премьера фильма «Голоса любви», в котором автор обращается к исторической реконструкции концерта Мэрилин Монро в Северной Корее в 1954 году для поднятия боевого духа американских военных. Современный римейк перенесен на военные базы в Попасную и под Дебальцево. Роль Мэрилин исполняет оперная певица Мария Максакова.
Адрес: ул. Горького, 102—104.
Вход в день открытия свободный. Выставка имеет возрастное ограничение 16+.
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Бесплатно можно посетить: 6 февраля — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского (97/95б/95). 11 февраля — Музей-мастерскую И. Кавалеридзе (Андреевский спуск, 21).
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