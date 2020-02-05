Общество и люди

Ярмарка винтажной продукции и выставка «Сад памяти»: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

6 февраля — опера «Алеко» и балет «Болеро»,

7 февраля — балет «Дон Кихот»,

8 февраля — опера «Золушка»,

9 февраля в 12:00 — балет «Белоснежка и семь гномов», в 19:00 — опера «Евгений Онегин»,

11 февраля — балет «Сильфида»,

12 февраля — опера «Моцарт и Сальери» и балет «Кармен-сюита».

Начало: 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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6 февраля в пространстве IZONE в 19:00 состоится открытие выставки «Сад памяти» французской художницы Ольги Киселевой, посвященной трагедии в Бабьем Яру. Выставка продлится до 20 марта.

Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.

Вход свободный.

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8 и 9 февраля в Доме архитектора с 11:00 до 19:00 пройдет ярмарка винтажной продукции и коллекционных предметов Old Friends Retro Market.

Адрес: ул. Б. Гринченко, 7.

Вход свободный.

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С 8 февраля по 30 мая в PinchukArtCentre пройдет выставка 20 номинантов конкурса на соискание общенациональной премии, которая присуждается украинским художникам в возрасте до 35 лет.

Адрес: ул. Бассейная, ½.

Вход свободный.

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8 и 9 февраля в Музее истории Киева пройдет маркет «Киевская старина». На маркете будут представлены уникальные винтажные и антикварные вещи XVIII—XX вв. еков.

2 февраля в 18:00 откроется выставка чешского художника украинского происхождения Александра Онищенко «Таємниця чорного полотна». Выставка продлится до 23 февраля.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Цена уточняется.

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12 февраля в Довженко-центре состоится лекция Леси Кульчинской «Конструирование» личности в советских криминальных драмах 1960−80-х годов" и показ фильма «Грачи» (1982, УССР, режиссер Константин Ершов).

Начало лекции в 19:00, фильма — в 20:00.

Адрес: ул. Васильковская, 1, кинолекторий, 5-й этаж.

Вход свободный, необходима регистрация.

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9 февраля в 17:00 в Центре современного искусства М17 пройдет персональная выставка известного художника Арсена Савадова «Голоса любви». Также состоится премьера фильма «Голоса любви», в котором автор обращается к исторической реконструкции концерта Мэрилин Монро в Северной Корее в 1954 году для поднятия боевого духа американских военных. Современный римейк перенесен на военные базы в Попасную и под Дебальцево. Роль Мэрилин исполняет оперная певица Мария Максакова.

Адрес: ул. Горького, 102—104.

Вход в день открытия свободный. Выставка имеет возрастное ограничение 16+.

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Бесплатно можно посетить: 6 февраля — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского (97/95б/95). 11 февраля — Музей-мастерскую И. Кавалеридзе (Андреевский спуск, 21).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что циклон Petra принесет в Украину сложную погоду — сильный снег, дождь, ветер и гололед. Поэтому Госслужба по чрезвычайным ситуациям призвала водителей в эти дни воздержаться от поездок.

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