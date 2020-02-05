- 07:24 Повышенное давление грозит инфарктом или инсультом: какие еще органы могут пострадать
- 07:13 Морозы усилятся: синоптики предупредили о похолодании к концу недели
- 07:03 Контроль над счетами украинцев ужесточили: что нужно об этом знать
- 06:55 "Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
- 06:35 "Мой потрясающий друг": Навка трогательно поздравила мужа лечащейся от рака Заворотнюк
- 06:15 Раз в неделю мало? Врач объяснил, сколько нужно секса для здоровья
- 05:57 В Киеве юнцы развлекались бросанием бутылок с крыши многоэтажки: сеть негодует
- 05:24 Новые жертвы коронавируса: число умерших в Китае возросло до 636
- 04:58 Платить придется больше: в Украине утвердили тарифы на медицинские услуги
- 04:25 Похудеть не получится: диетолог рассказала, какие три ошибки за завтраком не позволят сбросить вес
- 03:49 Называет "мамой": Лидия Каменских рассказала, чем ее подкупил зять Потап
- 02:56 Военные США ликвидировали главаря «Аль-Каиды» в Йемене, — Белый дом
Повышенное давление грозит инфарктом или инсультом: какие еще органы могут пострадать
Человек нередко не замечает, что у него повышено давление: ничего не болит.
— На днях к нам в отделение поступила пациентка, у которой не было никаких симптомов, но давление — 210 на 120 миллиметров ртутного столба, — рассказывает кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук. — К счастью, женщина знала, что у нее гипертония, регулярно измеряла давление. Но большинство гипертоников не догадываются о своем заболевании. К тому же есть скрытый период, когда давление повышено, а организм включает механизмы регуляции, чтобы не возникали головная боль, головокружение.
— Что делать, если давление повышено незначительно?
— Давление 130—140 на 85—90 миллиметров ртутного столба считается нормальным высоким, и никаких таблеток врач не назначает. Но человек уже должен насторожиться, оценить свои риски и делать все, чтобы предупредить развитие заболевания. Правильно питаться, ограничив количество соли (ионы натрия, попав в стенки сосудов, повышают их чувствительность к сужению, а соответственно — и давление). Также следует больше двигаться, отказаться от курения, злоупотребления алкоголем. Плохо на давлении отражается и ночная работа.
Читайте также: Лекарства для снижения давления лучше принимать на ночь: ученые объяснили причину
— Какие органы чаще страдают от повышенного давления?
— Гипертонию называют тихим убийцей. Не так важны симптомы и даже цифры повышенного давления, как его осложнения. В первую очередь поражаются органы-мишени: кроме сосудов, это головной мозг, сердце, почки, глаза. Если при повышенном давлении не лечиться, могут возникнуть инсульт и другие нарушения мозгового кровообращения, инфаркт и сердечная недостаточность, кровоизлияние в сетчатку, хроническая почечная недостаточность. Поэтому лечение направлено на то, чтобы не допустить осложнений. Мы рекомендуем пациентам аккуратно принимать назначенные препараты, регулярно измерять давление, следить за питанием. Если человек приходит и жалуется, что давление «скачет», скорее всего, он пропускает прием лекарств.
— В какую пору года давление более нестабильно?
— С поздней осени до ранней весны. Тогда давление труднее нормализовать, чаще случаются гипертонические кризы. Важно знать, что особенно тяжело протекает гипертония, которая сочетается с сахарным диабетом или ишемической болезнью сердца.
При каких заболеваниях симптомом бывает повышенное давление? Какие обследования нужны пациенту, у которого обнаружена гипертония? Как подбирают лечение гипертонической болезни?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 10 февраля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит кардиолог Александр Петрович Яремчук.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 20 февраля
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые установили, что снизить давление помогает брусничный сок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт