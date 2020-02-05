24.41 / 24.64 26.74 / 27.11
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина Скорая помощь «ФАКТОВ»

10 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит кардиолог Александр Яремчук

16:38 9 февраля 2020 85
докторский чемоданчик
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

— Какие органы чаще страдают от повышенного давления?

— Гипертонию называют тихим убийцей, — рассказывает кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук. — Не так важны симптомы и даже цифры повышенного давления, как его осложнения. В первую очередь поражаются органы-мишени: кроме сосудов, это головной мозг, сердце, почки, глаза. Если при повышенном давлении не лечиться, могут возникнуть инсульт и другие нарушения мозгового кровообращения, инфаркт и сердечная недостаточность, кровоизлияние в сетчатку, хроническая почечная недостаточность. Поэтому лечение направлено на то, чтобы не допустить осложнений. Мы рекомендуем пациентам аккуратно принимать назначенные препараты, регулярно измерять давление, следить за питанием. Если человек приходит и жалуется, что давление «скачет», скорее всего, он пропускает прием лекарств.

— Человек нередко не замечает, что у него повышено давление: ничего не болит.

— На днях к нам в отделение поступила пациентка, у которой не было никаких симптомов, но давление — 210 на 120 миллиметров ртутного столба. К счастью, женщина знала, что у нее гипертония, регулярно измеряла давление. Но большинство гипертоников не догадываются о своем заболевании. К тому же есть скрытый период, когда давление повышено, а организм включает механизмы регуляции, чтобы не возникали головная боль, головокружение.

Читайте также: Сигаретный дым повреждает сосуды и может вызвать инсульт: как избежать сосудистой катастрофы

— Что делать, если давление повышено незначительно?

Давление 130—140 на 85—90 миллиметров ртутного столба считается нормальным высоким, и никаких таблеток врач не назначает. Но человек уже должен насторожиться, оценить свои риски и делать все, чтобы предупредить развитие заболевания. Правильно питаться, ограничив количество соли (ионы натрия, попав в стенки сосудов, повышают их чувствительность к сужению, а соответственно — и давление). Также следует больше двигаться, отказаться от курения, злоупотребления алкоголем. Плохо на давлении отражается и ночная работа.

При каких заболеваниях симптомом бывает повышенное давление? Какие обследования нужны пациенту, у которого обнаружена гипертония? Как подбирают лечение гипертонической болезни?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 10 февраля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит кардиолог Александр Петрович Яремчук.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 20 февраля

Читайте также: Если вовремя не снять гипертонический криз, он может привести к инфаркту или инсульту

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зимняя война

В Зимнюю войну многие советские солдаты в Финляндии замерзали насмерть, ни разу не побывав в бою

Пенсия

"Это тупик": в ПФУ рассказали, когда пенсионер потеряет право на часть своего стажа

женщина упала в яму в Киевском районе Одессы

В Одессе женщина с детской коляской провалилась в трехметровую яму (фото)

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски поразила появлением в коротком мини (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер