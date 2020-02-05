10 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит кардиолог Александр Яремчук

Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Какие органы чаще страдают от повышенного давления?

— Гипертонию называют тихим убийцей, — рассказывает кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук. — Не так важны симптомы и даже цифры повышенного давления, как его осложнения. В первую очередь поражаются органы-мишени: кроме сосудов, это головной мозг, сердце, почки, глаза. Если при повышенном давлении не лечиться, могут возникнуть инсульт и другие нарушения мозгового кровообращения, инфаркт и сердечная недостаточность, кровоизлияние в сетчатку, хроническая почечная недостаточность. Поэтому лечение направлено на то, чтобы не допустить осложнений. Мы рекомендуем пациентам аккуратно принимать назначенные препараты, регулярно измерять давление, следить за питанием. Если человек приходит и жалуется, что давление «скачет», скорее всего, он пропускает прием лекарств.

— Человек нередко не замечает, что у него повышено давление: ничего не болит.

— На днях к нам в отделение поступила пациентка, у которой не было никаких симптомов, но давление — 210 на 120 миллиметров ртутного столба. К счастью, женщина знала, что у нее гипертония, регулярно измеряла давление. Но большинство гипертоников не догадываются о своем заболевании. К тому же есть скрытый период, когда давление повышено, а организм включает механизмы регуляции, чтобы не возникали головная боль, головокружение.

— Что делать, если давление повышено незначительно?

— Давление 130—140 на 85—90 миллиметров ртутного столба считается нормальным высоким, и никаких таблеток врач не назначает. Но человек уже должен насторожиться, оценить свои риски и делать все, чтобы предупредить развитие заболевания. Правильно питаться, ограничив количество соли (ионы натрия, попав в стенки сосудов, повышают их чувствительность к сужению, а соответственно — и давление). Также следует больше двигаться, отказаться от курения, злоупотребления алкоголем. Плохо на давлении отражается и ночная работа.

При каких заболеваниях симптомом бывает повышенное давление? Какие обследования нужны пациенту, у которого обнаружена гипертония? Как подбирают лечение гипертонической болезни? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 10 февраля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит кардиолог Александр Петрович Яремчук. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 20 февраля

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