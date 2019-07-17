Снизить давление помогут овощи и рыба, а таблетки от гипертонии могут навредить, — врач

Прямая линия

С возрастом сосуды «стареют»: в них формируются зловредные холестериновые бляшки, образуются опасные тромбы, не говоря уже о том, что сосудистая стенка теряет тонус и эластичность. У многих людей повышается давление, и это тоже плохо отражается на состоянии сосудов. Чем опасна гипертоническая болезнь? Можно ли предупредить повышение давления? Почему пожилым пациентам лечить гипертонию следует с осторожностью? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил практикующий кардиолог, заведующий кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда и блоком интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 5, заведующий кафедрой внутренних и профессиональных заболеваний Киевского медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Валерий Батушкин. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали также, почему при высоком давлении, когда не помогают лекарства, важно проверить позвоночные артерии.

«То, что настойка чеснока на водке чистит сосуды, — ничем не подтвержденный миф»

— Здравствуйте, Валерий Владимирович! Звонит Лариса из Киева. Отец (ему 63 года) несколько лет назад перенес инсульт, у него была парализована левая рука. Он восстановился. Из-за гипертонической болезни пьет лекарства. Купил тонометр, но измеряет давление, мне кажется, неправильно: сидя на диване, опустив руку. Это влияет на показания?

— Да. От того, насколько правильно измерено давление, зависит лечение. За час-полтора до процедуры не стоит пить чай, кофе, повышающие давление. Нежелательно и курить, ведь уровень давления сразу поднимется минимум на восемь—десять миллиметров ртутного столба.

Даже простой разговор во время измерения может повысить давление на 17 единиц, а пребывание в прохладном помещении рефлекторно еще на 11. Переполненный мочевой пузырь (человек не успел сходить в туалет) повышает давление сразу на 27 единиц. Это важно учитывать.

Сидя на стуле, нужно опираться на спинку. Ноги должны стоять на полу ровно. Если их скрестить или закинуть одну на другую, то показатели давления могут быть неточными. Освобожденную от одежды руку следует положить на стол. Измерение давления на руке, находящейся на весу, завышает цифры на две единицы, а манжетка поверх одежды может повысить на целых 50!

Манжетку надевают на полтора-два сантиметра выше локтя, сопоставляя с уровнем сердца. Резиновая трубочка должна проходить по центру локтевой ямки. Измерив давление один раз, спустя три—пять минут следует повторить процедуру еще дважды. Правильным считается минимальный показатель или среднее арифметическое от двух последних (из трех) измерений.

— В поликлинике у отца уровень давления всегда выше.

— Так называемый синдром белого халата возникает примерно у каждого четвертого пациента. Давление, которое измерил медработник в поликлинике, всегда выше, чем когда его проверяют дома. К сожалению, при подборе лекарств врачи чаще ориентируются на показатели, полученные в кабинете, — офисное давление.

* — Сергей, киевлянин. В Интернете можно встретить рецепт тибетской настойки чеснока на водке или спирте, помогающей очистить сосуды от холестериновых бляшек. Средство действительно работает?

— Это миф! Во-первых, чеснок в Тибете не растет, ведь это равнинное растение. Во-вторых, в ходе масштабных исследований не найдено никаких доказательств, что чеснок, настоянный на спирте или водке, уменьшает уровень холестерина и размер бляшек.

* — Звонит Ольга из Мелитополя. Какое обследование необходимо пройти, если выявили повышенное давление?

— Поскольку гипертония часто связана с сердечными недугами, нужно обязательно определить, как работает сердце: сделать кардиограмму, ЭХО-кардиографию (УЗИ сердца). Сдать анализы: кроме общих крови и мочи, проверить сахар в крови, уровень холестерина. Желательно пройти осмотр у офтальмолога, чтобы оценить состояние сосудов глазного дна. При необходимости врач назначит дальнейшие обследования.

К сожалению, люди часто обращаются за помощью, когда на фоне повышенного давления уже возникли осложнения со стороны сердца, почек, головного мозга, начало ухудшаться зрение. Считается, что изменения в структуре и функции сердца, состоянии сосудов глаз, почек или мозга — это уже гипертоническая болезнь второй стадии, требующая пожизненного лечения.

Как правильно измерять давление За полчаса до процедуры нельзя курить, употреблять напитки, содержащие кофеин.

Перед измерением следует посидеть спокойно пять—десять минут. Нельзя смотреть телевизор, разговаривать.

Сесть, опираясь на спинку стула, и расслабиться. Ноги поставить на пол под прямым углом.

Рука, на которой проводится измерение, должна не висеть, а опираться на стол предплечьем.

Манжету фиксируют на полтора-два сантиметра выше локтевой ямки.

После первого измерения спустя три—пять минут процедуру желательно повторить.

«Многие делают ошибку: как только давление нормализовалось, сами отменяют прием препаратов»

*— Прямая линия? Это Павел из Запорожья, 49 лет. Гипертония у меня уже лет пять, стараюсь пить таблетки, но давление не всегда держится в норме. В чем дело?

— Вы сказали: «стараюсь» пить таблетки. Не нужно стараться — необходимо пить. От того, насколько аккуратно человек принимает лекарство, зависит уровень давления. Проводилось исследование, почему люди нерегулярно пьют таблетки от гипертонии. Больше половины пациентов сказали, что препаратов слишком много. Около 30 процентов ответили, что нет возможности контролировать давление, а если не знаешь его уровня — зачем пить лекарство?

Каждый четвертый опрошенный ответил, что давление нормализовалось, поэтому спустя какое-то время он скорректировал лечение на свое усмотрение: принимает по половинке таблетки либо отменяет один или большинство препаратов. Семь-восемь пациентов из ста не принимают таблетки, потому что внимательно прочитали инструкцию и опасаются побочных эффектов. Это неправильно!

Каждому своему пациенту, независимо от того, есть у него повышенное давление или нет, я даю расчерченный листок, чтобы человек ежедневно записывал цифры давления. С заполненным листком нужно приходить на все приемы.

* — Валентин из Хмельницкой области, 57 лет. От гипертонии лечусь с 45-ти лет. Но в последние годы приходится пить все больше таблеток. Чтобы снизить дозу, врач советует похудеть. Неужели вес так сильно влияет на давление?

— Сколько вы весите?

— Почти 110 килограммов.

— Прислушайтесь к врачу и начинайте худеть. Масштабное исследование, в котором принимали участие сотни тысяч людей, убедительно доказало: если тучный гипертоник похудеет на десять килограммов, то у него артериальное давление снизится на пять—десять единиц. Переход на правильную, то есть здоровую, пищу снизит его еще от восьми до 14 миллиметров ртутного столба.

Очень полезна средиземноморская диета, которая подразумевает много минимально обработанных зерновых, бобовых, а также свежих овощей и фруктов, орехов. Рацион богат рыбой и морепродуктами, оливковым маслом. А картофель, сладкая выпечка и мучные изделия, алкоголь, жирные и жареные блюда ограничиваются. В США специально для гипертоников разработана своя диета, которая во многом копирует средиземноморскую.

Также важно отказаться от курения: уровень давления снизится на четыре миллиметра. Нельзя злоупотреблять спиртным. Даже здоровому человеку следует придерживаться безопасных норм алкоголя: две порции (одна порция — это 50 граммов водки или коньяка, либо один бокал вина) для мужчин и одна — для женщин в день. Также нужно употреблять меньше соли. Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют пять-шесть граммов соли ежедневно, а при гипертонии — вдвое меньше. Если активно двигаться, то давление снизится еще на пять миллиметров.

— Сколько надо двигаться?

— Ходить минимум 30 минут в день, а если больше — замечательно. Это реально снижает давление на четыре—девять единиц. Еще один плюс длительной прогулки в том, что в организме выделяются вещества, которые принято называть гормонами счастья (эндорфины и энкефалины). Особенно много их у тех, кто регулярно бегает на длинные дистанции (пусть и не в быстром темпе). Во время пробежки эти люди переживают упоительное ощущение удовольствия и счастья.

Правила средиземноморской диеты

Употреблять как можно больше растительной пищи: цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, бобовых, орехов, семечек и трав.

Из белковой пищи делать упор на рыбу и морепродукты, диетические сорта мяса — курицу, индейку.

Готовить, используя растительные нерафинированные жиры (подсолнечное, кукурузное или оливковое масло). Полезна еда, приготовленная на гриле, запеченная.

Поменьше солить. Соль можно заменить пряностями, специями и травами.

Позволено небольшое количество алкоголя, например, сухого вина.

«При артериальной гипертензии страдают сердце, мозг, почки и периферические сосуды»

* — Это «ФАКТЫ»? Могу я поговорить с доктором? Анна Николаевна из Киева, 69 лет. У меня гипертония началась еще лет 15 назад, и я принимаю таблетки. Но в последнее время обнаружили атеросклероз, стала сильнее беспокоить одышка. Иногда сердце на секунду как будто замирает. Это связано с давлением?

— Думаю, да. Гипертензия сама по себе усиливает развитие атеросклероза. И на этом фоне может случиться инфаркт: бляшка в сосуде, питающем сердце, увеличивается, закрывает его просвет, и наступает момент, когда сердце «задыхается».

Еще одно осложнение гипертонической болезни — сердечная недостаточность. При повышенном давлении для того, чтобы прогнать кровь через аорту, сердцу нужно работать с чрезмерным напряжением, поэтому развивается гипертрофия миокарда. Спустя месяцы или годы чрезмерной работы мышца сердца становится дряблой, перестает эффективно качать кровь, начинает расширяться — и возникает сердечная недостаточность. Если нужна более подробная консультация, можете обратиться к специалистам нашего отделения. Киевская городская клиническая больница № 5 находится на улице Отдыха, 11 (Святошино). Телефон/факс отделения — (044) 450−88−52.

* — Беспокоит Лилия Петровна из Черкасс, 71 год. Уже два раза перенесла гипертонический криз. Что делать, чтобы избежать инсульта?

— Ваши опасения небеспочвенны. Повышение давления у тех, у кого увеличена жесткость (ригидность) сосудистой стенки, может вызвать разрыв сосуда, спровоцировать образование тромбов. Из-за перепадов давления часто и возникает инсульт.

— Кто лечит такой гипертонический криз?

— Первую помощь оказывает бригада скорой помощи, а затем нужна консультация невролога. Криз, осложненный неврологическими симптомами, называется церебральный.

— Какие его симптомы?

— Внезапное головокружение, шаткость походки, тошнота с рвотными позывами, «мушки» перед глазами, из-за заплетающегося языка речь становится тянущей, невнятной. В таких случаях можно заподозрить транзиторную ишемическую атаку — предвестник мозгового удара. Без своевременной помощи человеку грозит развитие острого инсульта.

* — Меня зовут Нина, звоню из Чернигова. Помогите разобраться, какое давление считать нормальным? У меня 138 на 90, и врач говорит, что это гипертония.

— Он прав. Сейчас считается, что лечить гипертонию нужно, когда верхнее (систолическое) давление превышает 130 миллиметров ртутного столба (раньше — 140). Масштабные исследования доказали: начиная со 130 миллиметров ртутного столба, количество инсультов возрастает. Часто человек не замечает слегка повышенного давления, а когда оно подскакивает — случается гипертонический криз, который часто приводит к поражению мозга, сердца, глаз и других органов.

* — Марина из Конотопа Сумской области. Мой отец всегда был здоровым и крепким человеком. Но ближе к 80-ти годам у него начало подскакивать давление. Терапевт настаивает, что нужно пить таблетки, а отец упирается: мол, доживу и так. Что посоветуете?

— Я на стороне вашего отца. Лечить гипертонию у возрастного пациента нужно с осторожностью, чтобы не навредить. Результаты последних научных исследований говорят, что повышение давления у 80-летних людей скорее признак здоровья, чем болезни — так организм компенсирует возрастное снижение кровоснабжения органов. Важно знать, что с годами рамки целевого давления повышаются. У пациента, приближающегося к 80-ти годам, мы ориентируемся не на 130 или 140, а на 150 единиц. А у людей старше 80 лет, которые раньше никогда не лечили гипертонию, прием таблеток может спровоцировать ухудшение состояния, и пострадает мозг.

О чем говорят цифры Оптимальное давление — 120 на 80 миллиметров ртутного столба.

Повышенное нормальное давление — 130—139 на 85—89 миллиметров ртутного столба.

Артериальная гипертензия — 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что томатный и гранатовый соки снижают давление, и рассказывали, какие продукты полезны при гипертонии.

А невропатолог Киевского городского центра нейрореабилитации, действующего на базе столичной клинической больницы № 18, Анастасия Гончар рассказала читателям «ФАКТОВ», как восстановиться после инсульта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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