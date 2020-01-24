Сигаретный дым повреждает сосуды и может вызвать инсульт: как избежать сосудистой катастрофы

Здоровье и медицина

«Сосудистая катастрофа угрожает мужчинам раньше, чем женщинам, которых до поры до времени защищают женские половые гормоны»

Врачи утверждают, что любой человек старше 65 лет автоматически попадает в группу риска развития инсульта. Но некоторые люди в этом возрасте могут дать фору молодым — в плане интеллекта, умения регулировать физическую нагрузку. Те, кто находится на пенсии, уделяют больше времени здоровью, интересуются, как уберечься от инфаркта, инсульта.

— Чтобы выяснить факторы риска, советую обратиться к своему семейному врачу, — рассказывает невропатолог Киевского городского центра нейрореабилитации, действующего на базе столичной клинической больницы № 18, Анастасия Гончар. — Эти факторы делятся на две группы: модифицированные — на них можно влиять, и немодифицированные — те, которые нельзя изменить.

— На что влиять невозможно?

— Нельзя изменить пол (за редким исключением). Обычно инсульт случается у мужчин в более раннем возрасте, чем у женщин, которых до вступления в менопаузу защищают женские половые гормоны. Также не поддается изменению возраст: болезнь обычно настигает людей старше 60—65 лет. Невозможно устранить влияние генов: вероятность инсульта повышается у тех, чьи родственники (родители, родные братья и сестры) перенесли мозговую катастрофу. Еще один фактор риска, на который трудно влиять, — серьезные заболевания сердца и сосудов.

— А что поддается изменению?

— Этих факторов гораздо больше. У многих людей повышено давление. Но артериальную гипертензию сегодня можно обуздать, если ежедневно принимать лекарство для нормализации давления. Измерять его уровень желательно два раза в день в спокойной обстановке: утром после пробуждения, полежав пять минут и не вставая с постели, и вечером — через пять — десять минут после прогулки на свежем воздухе. Результаты записывать в дневник (с этими записями нужно приходить на прием к врачу). В норме артериальное давление не должно превышать 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Также нужно регулярно проверять уровень сахара в крови.

— Как без анализов заподозрить сахарный диабет?

— Следует обращать внимание на повышенную жажду, потливость, беспричинную утомляемость, учащенное мочеиспускание, причем даже ночью. Тревожные звоночки — появление гнойничков на коже, зуд, а также онемение и слабость в руках или ногах: ощущение мурашек, покалывание. Эти признаки — повод для обращения к семейному врачу и обследования. Если будет выявлен сахарный диабет, не стоит впадать в отчаяние. Повышенный сахар в крови можно снизить благодаря лекарствам, диете, физической нагрузке, отказу от вредных привычек. Губительно действует на весь организм, а особенно на сосуды, курение.

«Безопасной дозы спиртного не существует»

— Как отказаться от табака? Ведь эта зависимость — болезнь.

— Выпускаются специальные пластыри и таблетки, помогающие бросить курить. Некоторые курильщики уповают на электронные сигареты. Хотя пока их вред не изучен так хорошо, как изделий из табака, но исследования американских ученых говорят, что вейпы небезопасны: в паре содержится много веществ, ухудшающих состояние дыхательных путей, работу сердца, мозга, почек, сосудов. Часто бывает, что человек, перешедший на электронные сигареты, возвращается к прежним — привычным и крепким. А химические вещества, содержащиеся в табаке, повреждают сосуды, увеличивают риск образования тромбов.

— Имеет ли значение, в каком возрасте бросать курить?

— Да. Было проведено даже специальное исследование: как влияет возраст курильщика, отказавшегося от табака, на состояние здоровья. Так вот, даже у человека, который избавился от этой опасной привычки в 60 лет, улучшается состояние сосудов, уменьшается риск развития инсульта.

— На какие еще факторы риска можно повлиять?

— На употребление алкоголя. Ученые не раз проводили масштабные исследования, которые доказывали: безопасной дозы спиртного не существует. Но пока переубедить многих людей не удалось. Поэтому предложили компромисс: женщинам позволительно выпивать 42 миллилитра крепкого алкоголя (коньяка, водки, виски) или 140 — сухого вина, либо 330 миллилитров пива в день, а мужчинам — вдвое больше. Однако тем, кто перенес даже транзиторную ишемическую атаку, не говоря уже об инсульте, думаю, нельзя пить ни капли спиртного.

Поддается изменению и питание. Отговорки, что в семье всегда любили вкусно и сытно поесть, неоправданны, особенно при избытке лишнего веса или ожирении. Переедать нельзя, поэтому жирную, мучную, сладкую пищу нужно максимально ограничивать. Чтобы сбросить лишние килограммы, следует увеличить физическую нагрузку. Это поможет свести на нет такой важный фактор риска инсульта, как гиподинамия. Малоподвижность часто сочетается с ожирением и нередко — с сахарным диабетом. Все это составляет комплекс симптомов, который называется метаболический синдром: серьезное нарушение обмена веществ. Из-за того, что человек мало двигается, неправильно питается, он набирает лишний вес. А это плохо влияет не только на сердце и мозг, но и на сосуды, суставы, другие органы и системы организма.

— Полному человеку трудно заставить себя больше двигаться. Как это сделать?

— Не стоит ставить себе цель пробежать марафон. Начните делать утреннюю зарядку, больше гуляйте в удобном темпе, время от времени ускоряя шаг. Во время работы в офисе по возможности регулярно делайте перерывы. Пройдитесь, потянитесь, выполните упражнения для разгрузки спины.

— Какая физическая нагрузка наиболее оптимальна?

— Хорошо, если человек в течение недели будет заниматься физкультурой хотя бы четыре часа: ходить в быстром темпе или практиковать легкие пробежки. Полезны любые аэробные упражнения — приседания, занятия йогой, стретчинг у женщин. Можно ходить в тренажерный зал, но заниматься, особенно силовыми упражнениями, желательно под контролем инструктора.

— Каждый человек время от времени испытывает стресс. Это тоже фактор риска?

— Да, хотя и непрямой. Важен не сам стресс, а реакция на него. В идеале она должна быть адекватной: без резкого снижения настроения, глубоких переживаний. Поэтому важно учиться правильно реагировать на нервные потрясения. Если разобраться с внутренними переживаниями самому не удается, можно обратиться к психологу. Снизить уровень стресса помогают занятия физкультурой, плавание в бассейне, массаж. Также хорошо заниматься любимым делом: гулять с собакой, играть с котом, выращивать комнатные цветы. Можно ухаживать за лошадьми или заниматься верховой ездой. Это помогает снизить уровень гормонов стресса и реагировать менее эмоционально на то, что раньше вызывало бурные проявления чувств.

Признаки инсульта

Внезапная резкая головная боль.

Онемение руки или ноги, лица (обычно с одной стороны тела).

Нарушение зрения.

Проблемы с равновесием и координацией, головокружение.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», восстановиться после инсульта помогают компьютерные игры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter