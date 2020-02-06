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Происшествия

«Хочу замуж»: незаконно посещавшая Крым россиянка устроила шоу в «Жулянах» (фото, видео)

13:59 6 февраля 2020 460
пограничник и россиянка
Инф. «ФАКТОВ»

В киевском аэропорту «Жуляны» пограничники отказали во въезде в нашу страну россиянке, которая незаконно посещала оккупированный Крым. Когда женщина поняла, что пограничники не собираются нарушать установленный порядок, она попыталась их подкупить, предложив 500 долларов.

Кроме того, россиянка хотела разжалобить офицеров, рассказывая, что хочет замуж и для этого едет в Украину.

В итоге женщине запретили въезд на территорию Украины сроком на три года и отправили обратным рейсом в пункт, откуда она прибыла.

Напомним, в конце января в столичных аэропортах «Киев» и «Борисполь» троим российским политикам не разрешили пересечь украинскую границу. Ранее въезд запретили российской блогерше Митрошиной.

Как писали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года, после саммита «нормандской четверки», в Украину зачастили российские пропагандисты, которые тоже получали правомерный отказ во въезде в нашу страну.


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