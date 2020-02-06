Украина

Зеленский готов уволить Богдана, но есть два "но": источник раскрыл детали

Владимир Зеленский всерьез рассматривает возможность увольнения главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом в своей статье пишет главный редактор сайта «ФАКТЫ» Ярослав Жаренов, ссылаясь на собственный источник.

По словам собеседника, президента раздражает излишняя конфликтность главы ОП и его натянутые отношения с Андреем Ермаком. На днях Богдан пропустил церемонию прощания с жертвами авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. По некоторым данным, причиной стало как раз обострение конфликта с Ермаком. В ноябре прошлого года ходили слухи, что у Богдана был конфликт с главой СБУ Иваном Бакановым. Появлялась даже информация, что главе ОП выбили зуб.

Источник «ФАКТОВ» утверждает, что Зеленский не увольняет Богдана по двум причинам. Во-первых, Богдан стал одним из тех, благодаря кому стала возможна победа Зе на выборах президента. Во-вторых, круг проверенных людей у Зеленского достаточно узкий и менять Богдана особо не на кого.

Другой собеседник издания отмечает, что Богдан и сам рад был бы покинуть должность, но пока его от этого шага отговорил Игорь Коломойский.

Как известно, в августе 2019 года окружение Зеленского устроило шоу вокруг якобы отставки Богдана. Позже в Зе-команде заявили, что все её члены написали заявления об отставке и Зеленский может подписать их в любой момент.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter