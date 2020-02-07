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В здание парламента в Лондоне пробралась лиса: зверя пришлось выдворять полицейским (видео)
В одном из зданий лондонского парламента, Порткуллис-хаус, произошло необычное происшествие. Неведомым образом в него пробралась лиса. Животное бегало по этажам, а затем посетило кафе, в котором закусывают парламентарии.
«Только что уходила вечером из офиса в Вестминстере и увидела лису, карабкающуюся по эскалатору в Порткуллис-хаус. Мы видели кое-какие странные вещи в парламенте, но это их превосходит!», — написала в Twitter депутат от консерваторов Джулия Лопес, имея в виду досрочные выборы 2017-го года.
Еще один депутат опубликовал фото экскрементов, оставленных животным возле его офиса.
Как сообщает издание Metro, лису пришлось ловить и выдворять полицейским. Они вынесли ее из здания в коробке и выпустили прямо на лондонскую улицу. О дальнейшей судьбе зверька неизвестно.
Многие пользователи соцсети возмутились действиями полиции. Люди считают, что лису следовало отвезти в более подходящее для нее место — хотя бы в какой-то парк. Другие считали, что лиса — привычна к городской жизни, поэтому не пропадет.
The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn— Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что россияне взяли из приюта собаку и в тот же вечер ее съели.
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