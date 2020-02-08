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Спасательница Малибу: Кристину Асмус сравнили со страстной Памелой Андерсон
Любительница поцелуев с рэперами и горячих сцен с актерами звезда «Интернов» Кристина Асмус, похоже, успокоилась после треволнений прошлого года и наслаждается отдыхом с дочерью на Мальдивах.
Актриса периодически публикует фото с островов: в синем купальнике на берегу океана, за столом во время завтрака в отеле, с дочерью на игровой площадке
На днях Кристина решила похвастаться своей коллекцией купальников и предъявила публике наряд уже не строгого черно-синего цвета, как и положено замужней даме, а веселый и озорной красно-пожарный купальный купальник, который подчеркивает ее идеальную фигуру.
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«Спасаю себя от банальной подписи к фото», — прокомментировала она пост.
На снимке красавица бежит на берегу океана по белоснежному песку, рядом с лазурными водами под безмятежно-голубым небом. При этом сама Асмус счастливо улыбается, а взгляд ее устремлен вдаль.
Похоже, публикуя данное фото, Кристина вряд ли ожидала, что ее образ настолько сильно подействует на фолловеров, что они начнут сравнивать ее с другой любительницей бегать по горячим пескам — звездой сериала «Спасатели Малибу» Памелой Андерсон.
«Тут всё настолько идеально, что подпись не нужна)», «Все бегут, и я бегу», «Классный купальник!», ««Затмила бы Памелу Андерсон», «Спасательница Малибу», «Тут все настолько идеально, что подпись не нужна)», «Супер. Просто огонь. Ты лучшая!», «Ой какая вы идеальная и красный цвет вам очень идет», «Накрасилась и в море?», «Какая красота, как картинка», «Слова излишне, красотка», «До спасателей Малибу далеко, девочка школьница», «Вечная малолетка», — пишут восторженные фанаты.
Конечно, нашлись и хейтеры.
«Не понимаю, что она демонстрирует кожу и кости. И какая она приятная, когда её видишь на комеди клабе. Слабый макияж и очень женственная», — возмущается один из них.
Но в общем хоре восторженного «одобрямса» его комментарий остался одиноким писком в пустыне. Поэтому можно сделать вывод, что Кристине удалось вернуть любовь фанатов, готовившихся было «порвать ее на кусочки» после бесстыжей сцены в фильме «Текст».
анее «ФАКТЫ» писали, что во время «гонений» на Кристину за нее вступился муж Гарик Харламов, который разразился гневным постом и заткнул рот многим недоброжелателям.
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