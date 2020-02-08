Украина

"Это тупик": в ПФУ рассказали, когда пенсионер потеряет право на часть своего стажа

Современные экономические реалии часто приводят к тому, что предприятие может стать банкротом, не передав данные о трудовом стаже своих работников в Пенсионный фонд. А ведь наличие стажа и его размер влияет на срок выхода на пенсию работника, а также на размер получаемого в будущем пособия.

На даже в этом случае есть небольшие, но вероятные шансы восстановить справедливость.

Об этом рассказала директор департамента пенсионного обеспечения-начальник управления методологического обеспечения ПФУ Светлана Шута в ходе прямой линии с читателями издания «Пенсионный курьер».

Один из читателей задал подобный вопрос.

«Предприятие, на котором я работал, за восемь месяцев 2004 года не предоставило в органы Пенсионного фонда Украины информации об уплате страховых взносов, и мне этот период не засчитали в страховой стаж. Проблема в том, что с 2008-го предприятие — банкрот, и я не знаю, где теперь искать правды, ведь я честно работал», — спросил мужчина.

В ответ сотрудник ПФУ отметила, что с 1 января 2004 страховой стаж исчисляется по данным системы персонифицированного учета.

«Если в системе персонифицированного учета нет информации об уплате страховых взносов, то этот период действительно в стаж не засчитывается», — отметила она.

При этом специалист рекомендовала обратиться к предприятию-правопреемнику, если таковое имеется — можно поднять документацию там.

Часто бывает, что взносы за человека платили, только не предоставили сведений об этом в систему персонифицированного учета — в таком случае вопрос решаемый.

«Но если правопреемника нет или если окажется, что страховые взносы за вас действительно не платили, то это тупик, ведь другого пути для решения этой проблемы законодательством не предусмотрено», — объяснила чиновница.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в настоящее время для начисления пенсии не так важно, сколько человек проработал фактически, а как долго работодатель оплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд, и в каком размере. Поэтому для получения пенсии во возрасту лучше заранее проверить свой страховой стаж заранее и в случае нехватки докупить его.

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