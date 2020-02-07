Шоу-бизнес

К нацотбору на «Евровидение-2020» не допустили артистов, выступавших в России после 2014 года, — Руслан Квинта

Уже 8 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020». А 22 февраля станет известно имя победителя, который будет представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Нидерландах. Прямые эфиры пройдут одновременно на телеканалах СТБ и «UA: Перший». Традиционно их ведущий — Сергей Притула. Тройка жюри в этом году немного изменилась. За судейский стол вместе с Андреем Данилко сядут Тина Кароль и продюсер Виталий Дроздов. В двух полуфиналах выступят шестнадцать вокалистов, которые прошли долгий и пристальный отбор. По новым правилам, никто из них не должен был выступать с концертами на территории России, начиная с 2014 года. Напомним, это была одна из причин, по которой на «Евровидение-2019» так и не поехала победительница Национального отбора MARUV и Украина не участвовала в конкурсе. Среди нынешних участников, в основном, новые имена. Молодые коллективы и сольные вокалисты составят конкуренцию популярным исполнителям: Кате Chilly, Дэвиду Аксельроду, Jerry Heil и KHAYAT. Уже третий год подряд за состав участников Национального отбора отвечает известный украинский музыкальный продюсер Руслан Квинта.

«Получили много заявок как от известных исполнителей, так и от новичков»

— Руслан, какие впечатления от нынешнего состава участников?

— Очень положительные. Традиционно Национальный отбор представит совершенно разные музыкальные жанры, направления и стили, продемонстрирует тенденцию роста музыкальной индустрии в целом. Как видите, побороться за право представлять нашу страну на «Евровидении-2020» хотят и новички, и исполнители, которые уже успели внести вклад в украинскую музыку и обладают необходимым опытом: Катя Chilly, Дэвид Аксельрод, Jerry Heil и KHAYAT. В этом году мы расширили пространство для молодых участников. Их значительно больше, чем в прошлые сезоны, они невероятные и очень яркие. Уверен, за ними будущее нашей украинской музыки и шоу-бизнеса в целом.

— Как проходил в этом году отбор?

— Это всегда кропотливая, но интересная, и что важно, командная работа. Сначала несколько месяцев мы ежедневно прослушивали песни, присланные в заявках на сайт СТБ. Потом тех артистов, чьи песни качественно выделялись и выглядели более достойными, пригласили на живые прослушивания.

Это важный этап Национального отбора, ведь одно дело — студийная запись песни, и совсем другое — ее исполнение перед аудиторией. На этом этапе очень хорошо видны любые музыкальные огрехи, недостаток вокального мастерства или сценического опыта. Таких прослушиваний у нас было несколько. Из-за большого количества заявок и творческого графика артистов оказалось невозможно собрать всех в один день. После прослушиваний мы с командой в открытом обсуждении определяли список потенциальных полуфиналистов, который потом утверждали с общественным вещателем.

— Много заявок отсеялось из-за новых правил, связанных с запретом выступлений в России?

— Действительно, в этом году появилось важное нововведение, принятое на уровне двух телеканалов. Оно ограничивает участие в нацотборе артистов, у которых был хотя бы один концерт в России с 2014 года. Следуя этому правилу, я смог пригласить не всех артистов, которых хотел бы видеть на конкурсе. Думаю, еще какая-то часть отсеялась на этапе заполнения анкеты. Тем не менее мы получили достаточно много заявок как от известных исполнителей, так и от новичков, что для Национального отбора всегда приоритетно.

«Громкое появление в украинском шоу-бизнесе Jerry Heil произвело резонанс, но называть ее явным победителем преждевременно»

— Чья кандидатура вызвала у жюри наибольшее количество споров?

— Обидно, когда преподносят сюрпризы юридические аспекты и приходится отказываться от интересного участника. В этом году такая ситуация произошла с коллективом из Румынии, который хотел побороться на нашем отборе. Но в любом случае, огромное спасибо ребятам за их участие в кастинге и личное знакомство.

— Кто поразил вас больше всего?

— В этом году я открыл для себя группу TVORCHI и группу MOONZOO, которые представят на отборе песню с американским рэпером F.M.F Sure. Невероятно сильный вокал у певицы GARNA. Приходили ребята с очень интересным материалом, но, к сожалению, на этапе живых прослушиваний наши надежды не оправдались. Недостаток опыта и вокального мастерства сыграли против участников. Речь идет о группе ULАV. Но мы ждем их в следующем году.

Руководитель Национального отбора Наталья Франчук и музыкальный продюсер Руслан Квинта уверены, что выберут достойного представителя на «Евровидение»

— Среди конкурсантов есть участники, которые уже были на нацотборе. Как вы относитесь к тому, что артисты приходят повторно?

— Прекрасно, даже приветствую возвращение. Это мировая практика Национальных отборов. Например, группа [O] подавалась не меньше трех раз, и в этом году удача улыбнулась ребятам. Такой конкурс — прекрасный опыт и невероятная мотивация для мудрых артистов, адекватно оценивающих свое творчество и уровень. Главное — не опускать руки и не впадать в нездоровые реакции в случае проигрыша.

— Среди вероятных победителей нацотбора уже называют Jerry Heil. Что думаете о ее песне?

— Каждый год строятся какие-то догадки. В прошлом году у многих была уверенность, что победит KAZKA. Но этого не случилось. У Jerry Heil прекрасная работа с совершенно новыми красками для этой исполнительницы. Она со своей командой делает качественный продукт, которым хочется поделиться. Я рад, что ее громкое появление в украинском шоу-бизнесе вызвало резонанс, но называть ее явным победителем преждевременно.

«Каждый полуфиналист уже мой фаворит»

— Есть ли у вас фаворит среди полуфиналистов?

— Все три года, что являюсь музыкальным продюсером нацотбора, каждый полуфиналист уже мой фаворит — особенный, индивидуальный, со своим музыкальным амплуа, стилем и направлением. Поэтому я душой и сердцем с каждым из них и каждого считаю достойным шанса представить нашу страну. Признаюсь, с огромным интересом жду выступлений новичков.

— В прошлом году Украина не участвовала в «Евровидении». Как полагаете, сложнее нам теперь будет оказаться в лидерах?

— Важно, что мы вернулись. Как всегда, честно выберем своего участника, покажем уровень и мастерство нашего представителя. Нужно верить в своего артиста. Надеюсь, все получится.

— Знаю, есть артисты, которых вы лично приглашаете на отбор. В этом году такие были?

— В этом году я пригласил Катю Chilly. Считаю ее уникальной. Такие люди приходят в эту жизнь со своей определенной миссией — научить нас любить, нести свет и добро. Катя — эталон украинской этнической культуры, ее музыка — это высокие вибрации и корни наших предков. Она их ретранслятор и делает это безупречно. На самом деле, каждый год я устраиваю своего рода «штурм» по участникам. В нынешнем рад был бы увидеть в отборе группу Dakh Daughters (они просто невероятные), но, к сожалению, не сложилось.

— Насколько меняется ваш жизненный график с приближением отбора?

— Я люблю этот период ожиданий и новинок. На три месяца ты погружаешься в определенное состояние, живешь только песнями конкурсантов. Но я питаюсь такими эмоциями, это держит меня в нужном тонусе, помогает не пропустить самое важное и ценное.

— Вы ведь и сами участвовали в разных конкурсах. Что посоветуете участникам нацотбора? Как настроить себя на удачное выступление?

— «Евровидение» — не просто выход на очередную сцену, это площадка, на которой ты — лицо своей страны. И артист должен отдавать себе в этом отчет. Я стараюсь общаться только с фанатами своего дела, так как сам таковым являюсь. Считаю, самое важное для удачного выступления — искреннее желание и уверенность артиста в том, что ему нужна только победа. Желаю всем полуфиналистам удачи в этой непростой, но интересной борьбе.

— Каким, по-вашему, должен быть идеальный номер для «Евровидения»? Можно ли предугадать желания зрителей?

— Каждый год я задаюсь этим вопросом, и мой ответ не меняется. Универсального рецепта песни-победительницы, к сожалению, или, к счастью, нет. Спрогнозировать, какая именно по жанру песня покорит европейского слушателя, тоже невозможно. Как правильно отметил наш новый судья Виталий Дроздов, это должна быть песня-ракета, которая запоминается с первого раза.

Такова специфика конкурса «Евровидения» — у артиста есть всего три минуты, чтобы влюбить в себя массовую аудиторию. А что касается номера, в нашей стране много талантливых ребят — постановщиков и режиссеров. Важно найти своего, чтобы в номере он мог показать все сильные стороны исполнителя, его вкус и мастерство. Соединение этих моментов при правильном подходе и дает нужный результат.

Тем временем на международном песенном конкурсе «Евровидение», который состоится в мае в Роттердаме (Нидерланды), произошел первый скандал: от участия неожиданно отказалась Венгрия.

Фото СТБ



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