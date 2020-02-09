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Шестой год войны, а в Киеве крутят Чичерину: в сети возмутились репертуаром известно паба
Несмотря на шестой год российской агрессии, в киевском PORTER PUB на Большой Житомирской отдыхающим крутят песни скандальной певицы Юлии Чичериной, ярой сторонницы так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом в Facebook пишет Евгений Яковлев.
Киевлянин с возмущением обращается к руководству заведения с вопросом, неужели они не знают, кто такая Чичерина и чем она славится в Украине.
«Для тех, кто вчера на свет появился: Юлия Чичерина — это самый ярый поклонник „ДНР"/"ЛНР“. С недавних пор состоит в партии „За правду“ Захара Прилепина. А ещё она в розыске СБУ», — пишет Яковлев и его поддерживают другие пользователи соцсети.
Руководство заведения в ответ на возмущенное замечание ответило, что они аполитичны, но обещают в ближайшее время почистить плей-лист и убрать песни Чичериной.
Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале, который возник в автобусе Луцк-Киев, когда девушки-волонтеры попросили водителя выключить российский сериал. Скандал не только вышел в публичную плоскость, но и показал истинное лицо некоторых народных депутатов, призывающих привлечь волонтеров к ответственности за якобы нарушение общественного порядка.
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