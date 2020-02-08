- 17:12 Угроза коронавируса в Украине: прибывших из провинции Хубэй будут изолировать
- 16:58 Военный устроил кровавую бойню в торговом центре в Таиланде
- 16:49 Украина — Эстония — 1:1: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Федерации
- 16:36 Нацотбор на Евровидение 2020: где смотреть первый полуфинал
- 16:21 Двое обменянных экс-беркутовцев вернулись в Киев: что об этом известно
- 15:50 Микроавтобус влетел в грузовик: в аварии под Воронежем погибли жители оккупированного Донбасса
- 15:50 Зима и весна будут перетягивать канаты: синоптик рассказала о погоде на 9 февраля
- 15:35 «Динамо» — «Борац»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 15:18 Папина копия: Катя Осадчая показала фото подросшего сына
- 15:06 Рвалась на фронт: что известно о 18-летней девушке, убившей в Полтаве инструктора тира
- 14:57 Легенда «Барселоны» добыл 37-й трофей в карьере: в серии пенальти команды не забили 9 ударов подряд
- 14:56 Нардеп от "Слуги народа" стал жертвой автоворов в Киеве
Угроза коронавируса в Украине: прибывших из провинции Хубэй будут изолировать
Пассажиры, прибывшие в Украину из Китая, будут 14 дней находиться на карантине в специальных учреждениях, чтобы пройти обследование на заражение вирусом 2019-nCoV. Такое решение приняли в министерстве охраны здоровья.
В первую очередь, это это будет касаться пассажиров, прибывших из китайской провинции Хубэй — эпицентра распространения смертельного коронавируса.
«Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения», — говорится в сообщении.
Если медики обнаружат у кого-то из прибывших симптомы заражения коронавирусом, будет сделан специальный тест, а через 5 — 7 часов будет известен его результат.
Отметим, в Украине на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
Напомним, вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах.
В Китае уже 722 человека умерли от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае умер врач, который первым сообщил о вспышке заболевания. Сейчас его в стране считают героем, который помог избежать еще большего количества жертв.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?