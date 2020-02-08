Украина

Угроза коронавируса в Украине: прибывших из провинции Хубэй будут изолировать

Пассажиры, прибывшие в Украину из Китая, будут 14 дней находиться на карантине в специальных учреждениях, чтобы пройти обследование на заражение вирусом 2019-nCoV. Такое решение приняли в министерстве охраны здоровья.

В первую очередь, это это будет касаться пассажиров, прибывших из китайской провинции Хубэй — эпицентра распространения смертельного коронавируса.

«Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения», — говорится в сообщении.

Если медики обнаружат у кого-то из прибывших симптомы заражения коронавирусом, будет сделан специальный тест, а через 5 — 7 часов будет известен его результат.

Отметим, в Украине на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах.

В Китае уже 722 человека умерли от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае умер врач, который первым сообщил о вспышке заболевания. Сейчас его в стране считают героем, который помог избежать еще большего количества жертв.

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