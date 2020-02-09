Общество и люди

Страсти по Жукову: в Одессе разбили новую доску маршалу, которую хотели установить на месте демонтированной (фото)

История с демонтажом мемориальной доски-барельефа маршалу Г. Жукову в Одессе получила продолжение.

Поздно вечером в пятницу, 7 февраля, в центре города, на улице Новосельского, снова столкнулись противники и сторонники увековечения памяти советского полководца, четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа».

Как стало известно, приверженцы Жукова решили восстановить демонтированную мемориальную доску. Их оппоненты «как раз прогуливались в этом районе и просто подошли к зданию». Во всяком случае, так утверждает общественник Демьян Ганул, уточняя, что «воскрешением табличного Жукова» занялись одесские сторонники партии Анатолия Шария.

По словам общественника, именно «шарийцы» своими силами изготовили новую доску, которую пытались установить на место прежней. Когда проукраинские патриоты подошли к ним, то «табличка попросту выпала из рук и разбилась».

«Какая печальная новость. Сепары пришли установить доску палачу-Жукову, но она упала и разбилась… Полиция, вы где? Новосельского 64, патриоты здесь, Жуков — не герой для Одессы!!!

П.с. Мы нашли отличное место для доски Жукова, это — альфатер (контейнер для мусора. — Авт.)", — написал Ганул на своей странице в Fecebook.

Ранее, в день демонтажа аутентичной доски маршалу, одесские патриоты уничтожили борд с рекламой блогера и политика Анатолия Шария. Они объяснили свой поступок местью за то, что «шарийцы», дескать, написали заявление в полицию на них за демонтаж последнего барельефа маршалу Жукову в Одессе.

Ответственность за демонтаж взял на себя Нацкорпус, в официальной информации которого, в частности, сказано:

«Представители пророссийских сепаратистских сил города пытались восстановить мемориальную доску палачу народов, советском маршалу Георгию Жукову. Группа из около 5−7 человек, по предварительной информации — представителей партии Анатолия Шария, появились на месте недавно демонтированной доски. Им помешали неравнодушные одесситы, которые, совместно с местным центром Нацкорпуса оперативно выехали на место происшествия.

Между провокаторами и патриотами завязалась стычка, в результате которой удалось отвоевать право одесситов не подвергаться навязыванию и героизации враждебных украинскому и другим народам «героев».

Памятную доску «мяснику», который отправил на смерть 1,5 миллиона украиценв, разбили и выбросили на помойку".

Тем временем внефракционный депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов, который пытался воспрепятствовать сносу мемориальной доски-барельефа маршалу Г. Жукову, сделал официальное заявление.

Он, в частности, предал гласности письмо за подписью ректора Одесского национального университета Игоря Коваля, который дал «добро» на демонтаж. Депутат акцентирует внимание на следующем: именно передача в музей была одним из условий проведения демонтажа доски со здания на Новосельского, которое в настоящее время пребывает на балансе Одесского национального университета им. Мечникова. (Именно в этом здании с 3 июня 1946 по 4 февраля 1948 годов работал маршал Жуков, пребывавший на посту командующего Одесским военным округом).

«В военно-исторический музей барельеф не доехал! А это значит, что по факту, на глазах у полиции средь бела дня произошла банальная кража 250 кг бронзового памятного знака», — написал Гиганов на своей странице в Facebook.

Ни полиция, ни местные властные структуры происшедшее пока официально не комментируют.

Напомним, в июле прошлого года в Харькове по инициативе городского головы Г. Кернеса был восстановлен снесенный памятник маршалу Жукову. Спустя несколько месяцев неизвестные облили его красной краской.

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