Здоровье и медицина

В Украине определились, что делать с эвакуированными из Китая украинцами

Граждане Украины, эвакуированные из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса, решено поместить на двухнедельный карантин в двух санаторных учреждениях Киевской области. Об этом на брифинге в понедельник, 10 февраля, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

По его словам, эти учреждения закроют для посещения.

«Определены два учреждения закрытого типа. Это не больницы, это учреждения санаторного типа», — уточнил медик, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, свое согласие на эвакуацию с дальнейшим пребыванием в карантине дал 51 гражданин Украины. Их возвращение на родину запланировано на вторник, 11 февраля. Предварительно известно, что перевозчиком для эвакуации определена авиакомпания SkyUp.

Во время полета пассажиры будут в масках, а экипаж (16 человек) — использовать специальные костюмы биологической защиты. Кроме экипажа самолета, рейс будут сопровождать два врача и медсестра. Также после завершения полета в самолете проведут замену воздушных фильтров.

Тем временем в Сумах решили отправить на двухнедельный карантин студентов из Китайской Народной Республики. Соответствующее предписание получили руководители трех вузов города, сообщает Сумская областная администрация. Речь идет о студентах, которые в течение зимних каникул посещали Китай, прежде всего город Ухань, провинция Хубэй.

Напомним, ранее сообщалось о переводе на дистанционное обучение студентов из Китая в Харькове.

Тем временем в мире число жертв коронавируса приближается к тысяче.



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