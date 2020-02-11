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Украина

Зеленский и Путин стали ближе: журналист указал на важный момент с назначением Ермака главой ОП

13:21 11 февраля 2020 240
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

После назначения руководителем Офиса президента Андрея Ермака, который до этого плотно контактировал с российской стороной, президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин стали ближе друг другу.

Такую точку зрения высказал журналист Роман Цимбалюк, уточнивший, что расстояние между двумя президентами — «одно рукопожатие».

«Вопросы „отношений“ Украины и РФ, как в старые времена, курируют исключительно администрации президентов. В Киеве — Ермак, в Москве — Козак. В довоенные годы так было всегда. Ответственность за все договоренности по вопросам войны и мира теперь будет лежать исключительно и лично на Зеленском», — пишет журналист на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мнения о том, что с назначением Андрея Ермака Кремль усилил свое влияние на Банковую, говорили украинские журналисты и общественные деятели, комментирующие отставку Андрея Богдана.

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