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Общество и люди

Собор трех святителей и именины Василия, Ивана, Григория: поздравления и открытки

15:36 11 февраля 2020 64
Трех святых
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 12 февраля, празднуют Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. А именины в этот день у Василиев, Григориев и Иванов.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить именинников.

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День ангела

Живи и помни: за плечами
Хранитель-ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет ангел твой!

День ангела

***
Пускай День ангела удачу
Тебе сегодня принесет,
Жизнь станет радостней и ярче
И непременно повезет!

День ангела

***
Светлый ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал —
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.

День ангела

***
Спешим к столу в который раз,
Коль для веселья есть причины:
Пусть станут праздником для вас
Очередные именины!

День ангела

***
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость, счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!

Больше поздравлений для Василия читайте здесь.

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