Собор трех святителей и именины Василия, Ивана, Григория: поздравления и открытки

Общество и люди

В среду, 12 февраля, празднуют Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. А именины в этот день у Василиев, Григориев и Иванов.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить именинников.

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Живи и помни: за плечами

Хранитель-ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет ангел твой!

***

Пускай День ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

***

Светлый ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал —

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

***

Спешим к столу в который раз,

Коль для веселья есть причины:

Пусть станут праздником для вас

Очередные именины!

***

Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость, счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

Больше поздравлений для Василия читайте здесь.

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