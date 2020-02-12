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Деньги

Гончарук предупредил украинцев о повышенных суммах в платежках за коммуналку

15:10 12 февраля 2020 178
Платежка
Инф. «ФАКТОВ»

Сумма платежей за коммуналку за январь 2020 году будет выше, чем в декабре 2019 года, в том числе, и из-за цены на газ.

Как сообщает «РБК-Украина», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства. По словам премьера, размер платежки в январе вырос, в том числе, из-за того, что выросла цена на газ для населения.

«Платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла», — заявил Гончарук и добавил, что сумма в платежке за февраль будет ниже. «Цены на газ продолжают снижаться», — сказал он и добавил, что платежи за февраль будут «самыми низкими за всю зиму».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине изменили процедуру формирования цены на газ. Так, Кабмин обязал НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ не выше цены на нидерландском газовом хабе TTF с наценкой порядка двух процентов

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