242-килограммовый сын Никаса Сафронова упал с лестницы (фото, видео)

Шоу-бизнес

29-летний музыкант и сын российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, который попал в скандальную историю с туалетом во время полета, упал с лестницы.

Об этом Затравкин-Сафронов сообщил в соцсетях. Молодого человека госпитализировали, ему делают уколы и ждут результатов обследования.

По словам Луки, он надеется, что все обошлось без переломов. «Будьте аккуратнее и берегите себя, друзья!» — попросил мужчина.

Он также отметил, что рентген врач пока решил не делать, а дал больному тюбик с обезболивающей мазью. «Я выдержу это испытание», — подытожил Лука.

Отметим, что Лука сейчас не в России. После того, как видео с ним, застрявшем в туалете, попало в сеть, музыкант заболел — у него диагностировали депрессию. И Лука отправился в теплые края лечить недуг. «Остров Занзибар, страна Танзания, гора Килиманджаро тоже недалеко!» — хвастался он еще недавно.

Но уже вскоре Затравкин наступил на морского ежа и обратился к врачам. А теперь ему снова понадобилась помощь медиков.

Напомним, что ранее Лука показал, как скатывается в воду, а до этого старался сесть на шпагат.

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