Все кончено: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт оформили развод (фото)

Шоу-бизнес

Американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт, которые в августе прошлого года (спустя неполных восемь месяцев после свадьбы) объявили о своем разрыве, официально оформили развод.

Как сообщает издание Radar Online, с разделом имущества проблем не возникло, поскольку пара перед свадьбой заключила брачный контракт. Никто из супругов, у которых нет общих детей, не обязан выплачивать алименты.

Согласно достигнутому соглашению, Майли оставит у себя общих домашних питомцев. Сначала сообщалось, что супруги не могут поделить своих животных. В своем официальном заявлении о разрыве они утверждали, что оба останутся для них «любящими родителями». У пары имеется девять собак, четыре кота, свинья, четыре лошади. «Майли считает, что все животные — ее. Однако Лиам взял в дом двух собак, Тани и Дору, по своей собственной инициативе», — утверждал источник. При этом певица заявляла, что псов нельзя разлучать и они должны продолжать жить все вместе, одной стаей. В конце концов Лиам с этим согласился.

Теперь каждый волен жить своей жизнью. 27-летняя Сайрус уже четыре месяца встречается с 23-летним певцом Коди Симпсоном. У 30-летнего Лиама одно время был роман с 22-летней актрисой и моделью Мэддисон Браун, а теперь он переключился на другую модель — Габриэллу Брукс. Впрочем, Хемсворт не спешить связывать себя серьезными отношениями, желая насладиться холостяцкой свободой. Он взял бессрочный отпуск и проводит время со своей семьей в Австралии. Братья-актеры, Крис и Люк Хемсворты, оказывают ему моральную поддержку.

Майли и Лиам познакомились на съемках фильма «Последняя песня» в 2009 году. В 2012 году актер сделал предложение своей подруге. Год спустя пара расторгла помолвку, однако в конце 2015 года восстановила отношения. 23 декабря 2018 года Сайрус и Хемсворт поженились.

Хемсворт подал на развод после того, как в сети появились фотографии Майли, целующейся с Кейтлин Картер — бывшей невесткой Кайли и Кендалл Дженнер. Между супругами уже давно были противоречия, а измена жены стала для актера последней каплей. Романтические отношения Майли и Кейтлин продлились меньше двух месяцев.

Майли и Коди Симпсон

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт обвинили друг друга в неверности и алкоголизме.

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