Луи Люмьер придумал кино в одну из ночей, мучаясь от приступа головной боли

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Луи и Огюст Люмьер родились в 60-х годах XIX века во французском городе Безансон в семье художника. Творческая атмосфера с детства окружала мальчиков. Их отец не только рисовал картины, но и увлекался искусством фотографии, владел фабрикой по изготовлению фотопластинок, где после окончания технической школы работал Луи. Любимое дело с головой поглотило парня, особый интерес он проявлял к световой проекции «движущихся фотографий». Луи увлекался технической стороной кинематографа и изобретательством, в то время как его брату интереснее были организаторские и менеджерские обязанности.

Как-то отец подарил сыновьям кинетоскоп с движущимися картинками, изобретенный Томасом Эдисоном, предложив собрать свой аппарат, который бы выпускал «картинки из коробки». Братья заинтересовались идеей, посвящая этому занятию все свое свободное время, и в результате достигли цели. Свое устройство они назвали синематограф. Главным изобретателем был Луи Люмьер, а Огюст помогал ему, в основном деньгами. Луи как-то признался, что придумал кино в одну из ночей, мучаясь от приступа головной боли.

Дебютный показ состоялся 22 марта 1895 года во время конференции в честь развития фотопромышленности во Франции. Продемонстрированное братьями Люмьер документальное немое кино «Выход рабочих с фабрики» вошло в историю как первый фильм, показанный зрителям на большом экране. Эта лента открыла и первый платный киносеанс, который прошел в Париже 28 декабря 1895 года на знаменитом бульваре Капуцинок в подвальном помещении «Гранд-кафе». Небольшой ролик был незамысловат: на кадрах изображены рабочие, выходящие из здания.

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Помимо изобретения самого кинематографа братьям Люмьер принадлежит идея регулярного показа фильмов. Фильмография родоначальников кино включает около пятидесяти короткометражных работ разной тематики. В процессе съемок появлялись новые приемы и способы. Во время сеансов в зале всегда звучала музыка (саксофон или пианино). Все последующие работы братьев Люмьер представляли собой небольшие сцены из реальной жизни.

Самой известной картиной Луи и Огюста принято считать «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Несмотря на простой сюжет, фильм стал очень популярен. Это связано с историей о реакции зрителей во время сеанса. В одном ролике впервые появились общий, средний и крупный планы при неподвижной камере. Впечатляющие размеры экрана и движущийся «в зал» поезд напугали посетителей сеанса. Картина «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» является одной из первых постановочных. В съемках участвовали родные и знакомые братьев Люмьер. Длина пленки каждого короткометражного фильма составляла около 17 метров, а время показа ограничивалось 50 секундами — именно столько продолжался любой из первых фильмов.

Изобретение братьев Люмьер в 1896 году демонстрировали в Лондоне, Нью-Йорке, Бомбее. Луи продолжал совершенствовать и изучать киноаппаратуру, занимался опытами в области фотографии и цвета в кино. В 1903 году он запатентовал автохром — способ, с помощью которого получают цветные снимки.

Примечательно, что наш соотечественник на два года опередил братьев Люмьер, но его изобретение осталось незамеченным. В 1893 году главный механик Одесского университета Иосиф Тимченко изобрел и сконструировал прототип современного киносъемочного аппарата. Тогда же он совершил первые в мире киносъемки — снял всадников и метателей копий.

Луи и Огюст Люмьер и подумать не могли, какие масштабы примет их синематограф. Они считали, что это всего лишь веселый аттракцион, с помощью которого можно получить прибыль. К 1910 году 70 процентов фильмов производилось во Франции. Однако другие страны (США, Великобритания, Германия) также начали оказывать заметное влияние на развитие кино. В начале века продолжительность фильма составляла 15 минут, но в 1910 году появились фильмы с продолжительностью около часа, а в 1915 году американец Гриффит снял фильм «Рождение нации» (на тему гражданской войны в США), длившийся целых три часа.

В 1920-х в США сформировалась киноиндустрия — фильмы начали ставить на поток, а режиссеров вытеснили продюсеры. Стала формироваться стандартная голливудская система — продюсер подбирает и покупает сценарий, по которому должен сниматься фильм, он же приглашает режиссера, выбирает актеров. Одними из наиболее успешных из продукции американского кинематографа в 1920-е были комедии с участием Чарли Чаплина. Знаменитый знак Голливуда был создан в 1923 году, но совсем не как обозначение «фабрики грез». Это была просто реклама новых жилых кварталов Лос-Анджелеса. Предполагалось, что знак простоит полтора года, но благодаря бурному развитию киноиндустрии в Голливуде его решили оставить. В 1922 году в Берлине впервые в мире был показан звуковой фильм, но успех звуковое кино получило в 1927 году, когда состоялась премьера «Певца джаза».

Технические возможности создания удовлетворительного цветного кино появились в 30-е, а в 1939 году в США был снят один из первых цветных фильмов, завоевавший огромную популярность, «Унесенные ветром». В начале XXI века с развитием цифровых технологий записи изображения появился цифровой кинематограф. Новые технологии предоставляют большие возможности для использования спецэффектов в кино.

Кстати, самым экранизируемым художественным произведением стала сказка о Золушке (95 фильмов). Самым экранизируемым писателем признан Уильям Шекспир (307 фильмов). Самый популярный киноперсонаж — Шерлок Холмс (211 картин). Самая популярная историческая личность в кино — Наполеон Бонапарт (194 фильма). Страна, в которой снимается больше всего фильмов, — Индия. Каждый год Болливуд производит порядка 750 художественных картин. По мнению специалистов, самым захватывающим фильмом в мире остается триллер Альфреда Хичкока Psycho, вышедший в 1960 году.

О фильмах, которые в этом году получили самую престижную кинопремию в мире, читайте в публикации «ФАКТОВ» «Оскар-2020»: все подробности о церемонии и список победителей (фото, видео).

Напомним, в том же 1895 году, когда братья Люмьер показали первое в мире кино, Альфред Нобель учредил Нобелевскую премию.



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