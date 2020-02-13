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17 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит эндокринолог Алексей Каминский
— Заболевания щитовидной железы могут скрываться под другими масками, поэтому их иногда пропускают даже врачи, — рассказывает заведующий отделом радиационной эндокринологии Национального научного центра радиационной медицины НАМН Украины доктор медицинских наук Алексей Каминский. — Многие люди страдают повышенным давлением, не подозревая, что возможная причина кроется в эндокринных заболеваниях, причем не только щитовидной, но и паращитовидных желез. Тогда человека беспокоят «скачки» давления, нарушение сердечного ритма, замедление пульса (брадикардия), другие симптомы.
Но чаще патология щитовидной железы никак не проявляется, как, например, самая распространенная — узловой зоб. В 95 процентах случаев узлы не требуют хирургического удаления. Абсолютное показание к вмешательству — это рак щитовидной железы. Правда, бывают случаи, когда без операции все же не обойтись. Это когда онкологический диагноз не подтверждается, но вместе с тем заболевание нельзя абсолютно исключить. Или когда неправильно лечили агрессивное течение диффузного токсического зоба. Важно знать, что в основе развития узлового зоба часто лежит йодный дефицит, характерный для всех регионов Украины.
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— Почему возникает аутоиммунное поражение щитовидной железы?
— Каждая четвертая женщина на планете имеет склонность к аутоиммунному тиреоидиту — хроническому воспалению в щитовидной железе, вызванному сбоем иммунитета. Но от этого заболевания никто не умирает. Худшее, что может произойти, — нарушение функции щитовидной железы: в дебюте патологии возможно повышение, а с годами понижение (гипотиреоз). Тогда пациенту врач назначает лекарства.
Как обнаружить заболевание щитовидной железы? Какие симптомы гипотиреоза? В каких случаях при узловом зобе требуется лечение? Почему возникает аутоиммунный тиреоидит?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 17 февраля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит эндокринолог доктор медицинских наук Алексей Валентинович Каминский.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 27 февраля
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