Стартап с оборотом в миллион долларов: украинцы создают уникальные карты-пазлы из дерева

Житейские истории

— Люди удивляются, когда узнают, что я, успешный бизнесмен, в детстве жил на улице, — говорит владелец фирмы Enjoy The Wood из города Ирпень Киевской области Игорь Фостенко. — Я родился и вырос в Киеве. Когда мне было 11 лет, умерла мама. Пришлось поселиться у отца. У него к тому времени была своя семья, двое детей от второго брака. С ним жила также моя родная сестра. Чувствовал себя там неуютно хотя бы потому, что отец налегал на спиртное. И я ушел из дому, прибился к компании беспризорников. Мы попрошайничали, воровали продукты на базарах, ночевали в колодцах теплотрасс, в подвалах, под перронами на железнодорожной станции «Святошин» в Киеве. Периодически нас ловила милиция и отправляла в приют. Там я однажды познакомился с молодым воспитателем Николаем Славинским. У нас с ним установились доверительные отношения. Он предложил мне: «Когда в очередной раз сбежишь, заходи ко мне, я живу в Ирпене». Дал свой адрес. Я, конечно же, сбежал и о предложении Николая забыл. Но вскоре мы с ним случайно встретились в Киеве, и он вновь пригласил к себе в гости. Я ответил: «Подумаю». Однако предложение Николая засело в голове. Думал: а ведь это может быть шансом изменить жизнь к лучшему. Закончилось тем, что Николай официально стал моим опекуном, ведь отца к тому времени лишили родительских прав. Оказалось, Николай человек верующий. Я тоже пришел к вере, стал посещать церковь. Это помогло мне понять, какие ценности истинные. Пошел в вечернюю школу, а затем поступил в Киевский электромеханический лицей. Получил красный диплом. А еще окончил два христианских учебных заведения.

— Сколько вам было лет, когда вы занялись бизнесом?

— Двадцать. Я к тому времени полюбил девушку, решил жениться. А чтобы заводить семью, нужно иметь средства к существованию. Занялся продажей и покупкой интернет-сайтов. Это приносило деньги, но не удовольствие. Так что когда в 2013 году началась Революция достоинства, сказал жене: «Страна меняется, давай и мы что-то изменим в жизни». Стали искать, чем можно было бы заняться. Нам понравилась идея делать сувениры из дерева. Понимали, что в Украине такие вещи не очень популярны, поэтому нацелились на зарубежные рынки. Купили лазерный станок с цифровым программным управлением (с его помощью можно выпиливать и наносить изображения) и стали делать милые деревянные вещички: елочные игрушки в виде снежинок, сказочные домики, блокноты. Выставляли продукцию в международных интернет-магазинах Аmazon, Ebay, Etsy. И она нашла своих покупателей в США, странах Европы, в Южной Корее. Продали бизнес, связанный с информационными технологиями, и полностью посвятили себя созданию изделий из дерева.

— Как возникла идея выпускать деревянные карты мира?

— Эта задумка возникла, когда мы арендовали офис (до этого работали на дому). В нем пустовала стена, и я задался вопросом, чем бы ее украсить? Как-то листал в компьютере карты Google и меня осенило: вырежем из дерева карту мира и повесим на стену. Переделывал ее четыре раза, пока не получилась такая, какая мне понравилась. Повесили карту на стену, не планируя ее тиражировать для продажи. Но все, кто к нам приходил, с восторгом отзывались о ней, многие спрашивали, нельзя ли купить такую же. Мы с женой поняли, что эта вещь будет пользоваться спросом. Выставили карту в международных интернет-магазинах. Этот товар высылаем покупателям в разобранном виде. После получения посылки человек собирает континенты как пазлы. Важно, что ему не нужно вызывать мастера, сверлить стену — карта крепится с помощью надежной двусторонней клейкой ленты.

Первый вариант карты мы выставили в 2018 году на международном сайте финансирования творческих проектов Kickstarter. Его посетители оформили и оплатили предзаказы на изделие на сумму 100 тысяч долларов. При такой форме покупок покупатель приобретает товар по минимальной цене, а продавец получает оборотные средства, чтобы выпустить большую партию своего изделия. Понятно, что при массовом производстве себестоимость каждой единицы товара снижается.

Успешный дебют на Kickstarter вдохновил нас на то, чтобы в 2019 году выставить усовершенствованную версию карты еще на нескольких подобных сайтах. Мы собрали на них за год оплаченных предзаказов на миллион долларов. Это стоимость семи тысяч наших географических карт. Важный нюанс: чтобы выставить свое изделие на таких сайтах, как Kickstarter, за нашу надежность должно поручиться коммерческое предприятие одной из стран с развитой экономикой. У нас есть представительство в США, партнеры в Эстонии и Южной Корее.

Сейчас в нашем ассортименте несколько разновидностей карт мира, в том числе с подсветкой. В комплектацию каждой из них входят пины (булавки) с самолетиками или флажками. Ими человек может отмечать страны, в которых побывал. Изготавливаем карты из первоклассной фанеры (в основном из березы) украинского производства.

— Выпуск карт наладили в Украине?

— Да, создали цех возле Ирпеня. Чтобы справиться с миллионным заказом, пришлось перейти на круглосуточную работу семь дней в неделю. У нас на производстве царит чистота, как в хорошем офисе. Станки новые. В контракт с работниками я включил бесплатные обеды. Нанял отличного повара. Он готовит так, что люди в шутку говорят: «Игорь, у вас можно работать только за одну еду» (улыбается).

Все производственные операции в нашем цеху я отработал сам, а затем обучал сотрудников. Кстати, сейчас здесь трудится мой отец — он бросил пить, отношения между нами наладились. Я продолжаю дружить с Николаем Славинским, который забрал меня с улицы, указал путь к вере. Сейчас Николай занимается фермерством — разводит перепелов.

P. S. В рамках международной программы по борьбе с глобальным потеплением климата фирма Игоря Фостенко оплачивает покупку и высадку 12 тысяч деревьев.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о киевлянке Оксане Соколовой из Киева, которая наладила успешный бизнес по производству валяной обуви.

Фото предоставлено Игорем ФОСТЕНКО



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