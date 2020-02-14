Google выпустил романтический дудл ко Дню святого Валентина

Общество и люди

День святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля, Google отметил ярким дудлом.

В этот раз авторы дудла выбрали космическую тематику, изобразив инопланетян, открывающих подарки ко Дню всех влюбленных.

Отправьте любимым в этот день красивые открытки и поздравления.

Ко Дню святого Валентина мы публикуем список лучших фильмов, который составлен на основе рейтингов популярных американских изданий The People, Woman’s Day, Harper’s Bazaar, Town&Country. А также рецепты блюд, которые можно приготовить на романтический ужин в День всех влюбленных.

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